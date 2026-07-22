Buscan prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia: así funcionaría la iniciativa

El senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, radicó en el Senado de la República un proyecto para prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia.

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Según explicó en diálogo con Noticias RCN, la iniciativa busca impedir que niños y adolescentes puedan crear cuentas en plataformas digitales sin restricciones, al considerar que el uso prolongado de estas herramientas afecta la salud mental y el desarrollo de los menores.

¿En qué consiste el proyecto para prohibir redes sociales a menores de 16 años?

De acuerdo con el congresista, la propuesta es el resultado de un trabajo que inició hace dos años con un proyecto anterior que no prosperó en el Congreso. Ahora, la nueva iniciativa plantea una prohibición para que los menores de 16 años no puedan acceder a redes sociales, argumentando que diversos estudios revisados por su equipo indican que estas plataformas generan comportamientos adictivos y pueden derivar en problemas de salud mental.

Durante la entrevista, Cabrales afirmó que el objetivo principal es proteger a los niños y adolescentes. Señaló que en Colombia más de 8 millones de menores utilizan redes sociales y permanecen entre ocho y nueve horas diarias frente a una pantalla, una situación que, a su juicio, requiere medidas regulatorias más estrictas.

¿Cómo se aplicaría la restricción para menores de 16 años?

El senador explicó que el proyecto contempla que las propias plataformas implementen controles parentales más robustos para impedir la creación de cuentas por parte de menores de 16 años.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran sistemas de verificación como Face ID, mecanismos de validación de identidad y otros procedimientos tecnológicos que permitan comprobar la edad del usuario antes de habilitar el acceso.

Asimismo, indicó que, si las plataformas no implementan estos controles, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podría intervenir mediante sanciones. Según expuso durante la entrevista, las multas contempladas podrían alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos para quienes incumplan las obligaciones que establezca la eventual ley.

El congresista también señaló que, bajo el esquema propuesto, únicamente los padres podrían habilitar el acceso de un menor a una red social, aunque advirtió que hacerlo implicaría incumplir la norma.

Para sustentar la viabilidad de la iniciativa, afirmó que otros países ya han implementado controles similares sobre el acceso de menores a plataformas digitales, utilizando mecanismos tecnológicos para verificar la identidad de los usuarios.

La iniciativa comenzará ahora su trámite legislativo en el Congreso, donde deberá surtir los debates correspondientes antes de convertirse en ley.