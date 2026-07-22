CANAL RCN
Economía Video

Colombia enfrenta déficit energético en medio del fenómeno de El Niño

De acuerdo con informes de XM, operador del sistema eléctrico, actualmente Colombia enfrenta un déficit de entre el 2,4% y el 3% de energía firme.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
01:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las altas temperaturas y las oleadas de calor que atraviesa el país han disparado la demanda de electricidad, al punto de que la semana pasada se registró el día con mayor consumo en la historia.

Riesgos para la salud a raíz de la intensificación del fenómeno de El Niño
RELACIONADO

Riesgos para la salud a raíz de la intensificación del fenómeno de El Niño

El gremio de las termoeléctricas, ANDEC, advirtió que una de las estrategias para mitigar el impacto sería retomar la venta de energía a Ecuador, suspendida desde febrero pasado.

Exportaciones canceladas y propuesta de reciprocidad

Según el gremio, vender electricidad a Ecuador durante los meses de septiembre, octubre y noviembre permitiría que ese país devuelva el favor a Colombia a partir de marzo de 2027, cuando se prevé que el sistema nacional esté en su momento más crítico por el fenómeno del Niño. Aunque el Gobierno expidió una resolución para habilitar las exportaciones, ANDEC considera que la medida es insuficiente.

Fenómeno de El Niño impulsa el ahorro de energía: así puede reducir el consumo en su hogar
RELACIONADO

Fenómeno de El Niño impulsa el ahorro de energía: así puede reducir el consumo en su hogar

“Todos los días nos preguntan desde Ecuador si Colombia va a vender energía o no, y la respuesta es que hay que esperar al siguiente gobierno, porque con este definitivamente no se pudo”, señaló un vocero del gremio.

Déficit de energía y riesgo de racionamiento

De acuerdo con informes de XM, operador del sistema eléctrico, actualmente Colombia enfrenta un déficit de entre el 2,4% y el 3% de energía firme. Esta situación, comparada con una cuenta corriente en números rojos, pone al país en riesgo de racionamiento hacia finales de año.

¿En qué nivel están los embalses de Bogotá y Cundinamarca antes de la llegada de El Niño?
RELACIONADO

¿En qué nivel están los embalses de Bogotá y Cundinamarca antes de la llegada de El Niño?

Los gremios insisten en que, además de las medidas regulatorias, es necesario otorgar incentivos a los usuarios para promover un consumo más eficiente y evitar que el déficit se traduzca en apagones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Visa

Estados Unidos permite viajar sin visa a quienes cumplan estos requisitos: así funciona el programa

Automovilismo

¿Cada cuánto se debe cambiar un casco para moto? Estas son las señales de alerta

Ministerio del Trabajo

¿Cambiará la forma de definir el salario mínimo? Gobierno Petro radicó ambicioso proyecto

Otras Noticias

Senado de la República

Buscan prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia: así funcionaría la iniciativa

El senador Enrique Cabrales explicó los alcances de la iniciativa, que busca restringir el acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales.

Venezuela

El refugio en Venezuela encargado de reencontrar familias y animales tras del doblete sísmico

El refugio Misión Nevado ha logrado reunir a varias de las mascotas rescatadas de los escombros con sus familiares.

Kylian Mbappé

Paparazzis captaron a Ester Expósito y Mbappé en una noche romántica en Miami

Republica Demócrata del Congo

La OMS alerta por el avance del ébola tras superar las 1.000 muertes en África

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026