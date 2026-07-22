Colombia enfrenta déficit energético en medio del fenómeno de El Niño

Las altas temperaturas y las oleadas de calor que atraviesa el país han disparado la demanda de electricidad, al punto de que la semana pasada se registró el día con mayor consumo en la historia.

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El gremio de las termoeléctricas, ANDEC, advirtió que una de las estrategias para mitigar el impacto sería retomar la venta de energía a Ecuador, suspendida desde febrero pasado.

Exportaciones canceladas y propuesta de reciprocidad

Según el gremio, vender electricidad a Ecuador durante los meses de septiembre, octubre y noviembre permitiría que ese país devuelva el favor a Colombia a partir de marzo de 2027, cuando se prevé que el sistema nacional esté en su momento más crítico por el fenómeno del Niño. Aunque el Gobierno expidió una resolución para habilitar las exportaciones, ANDEC considera que la medida es insuficiente.

“Todos los días nos preguntan desde Ecuador si Colombia va a vender energía o no, y la respuesta es que hay que esperar al siguiente gobierno, porque con este definitivamente no se pudo”, señaló un vocero del gremio.

Déficit de energía y riesgo de racionamiento

De acuerdo con informes de XM, operador del sistema eléctrico, actualmente Colombia enfrenta un déficit de entre el 2,4% y el 3% de energía firme. Esta situación, comparada con una cuenta corriente en números rojos, pone al país en riesgo de racionamiento hacia finales de año.

Los gremios insisten en que, además de las medidas regulatorias, es necesario otorgar incentivos a los usuarios para promover un consumo más eficiente y evitar que el déficit se traduzca en apagones.