¿Se pudo prevenir la crisis humanitaria generada por el ELN en el sur de Bolívar?

Los organismos de inteligencia habrían tenido conocimiento previo de la estrategia del ELN para desestabilizar dicha zona del país.

agosto 17 de 2025
08:44 p. m.
La población en el sur de Bolívar se ha visto afectada por la guerra que se ha desatado entre diferentes grupos armados, quienes han afectado a los habitantes de esta zona del país. Aunque las autoridades han intentado retomar el control de la situación, se habría conocido información de los ataques desde noviembre del 2024.

Crisis de seguridad en el sur de Bolívar

En el sur del departamento se ha desatado una guerra que ha sembrado terror y destrucción entre la población. Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, por el control total de ese territorio, habrían sido alertados por la inteligencia de la fuerza pública desde el 16 de noviembre de 2024.

En el informe se analiza la estrategia del ELN en el sur de Bolívar en el que se pretendía desestabilizar esa zona del país, mediante la generación de una crisis humanitaria, para atraer a las Fuerzas Militares en la región. Así mismo, el documento habría dejado en evidencia que las operaciones estaban planificadas milimétricamente.

“Ataques selectivos contra la población civil y líderes sociales para incrementar la percepción de inseguridad y provocar desplazamientos masivos”, se lee en el informe.

También, dentro de sus planes se encontraban acciones de sabotaje de infraestructura crítica que incluyeron atentados contra torres de energía, propaganda y desinformación para promover la narrativa de “abandono estatal”, e incremento de secuestros y amenazas a comerciantes y transportadores para generar pánico y crisis económica.

Crisis humanitaria en Bolívar

A finales de julio, la crisis humanitaria en el sur del departamento dejó a más de cinco mil personas confinadas por los enfrentamientos entre los grupos armados.

“El poder mantener la presencia de las autoridades, real, física y contundente en la región, para mejorar la seguridad en toda la zona. Será importante el concurso de las operaciones militares, así como el control de la Policía Nacional contra el crimen o las organizaciones que delinquen en esa zona”, manifestó Guillermo León, director de ACORE.

La fuerza pública hace presencia en la región para evitar que grupos como el ELN siga ejecutando sus planes que tienen como objetivo afectar directamente a la población civil.

