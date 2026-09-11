Concejal Julián Uzcátegui insiste en militarizar Bogotá y propone desplegar 2.000 soldados para apoyar la seguridad

El debate sobre la posibilidad de militarizar Bogotá volvió a tomar fuerza tras el cabildo abierto realizado en el Concejo de la ciudad. El concejal Julián Uzcátegui defendió la presencia de militares en las calles como una medida para enfrentar la inseguridad y aseguró que la Policía Metropolitana no cuenta actualmente con la capacidad suficiente para responder a la crisis de orden público que enfrenta la capital.

En entrevista con Noticias RCN, el concejal argumentó que Bogotá vive una situación de violencia que exige decisiones "contundentes" y afirmó que detrás de los delitos que afectan a los ciudadanos operan múltiples estructuras criminales asociadas a grupos armados ilegales.

La propuesta: soldados en puntos críticos de la ciudad

Según explicó Uzcátegui, la iniciativa busca que integrantes de la Policía Militar sean desplegados en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, como algunos barrios, estaciones de TransMilenio y otros puntos identificados como focos de inseguridad.

El concejal sostuvo que la ciudad enfrenta una grave crisis de seguridad y señaló que a la Policía le hacen falta cerca de 10.000 uniformados. En ese contexto, planteó que los militares podrían complementar las labores de vigilancia mientras se fortalecen las capacidades institucionales.

"Hay que militarizar Bogotá" porque la ciudad afronta una amenaza criminal creciente y la Policía no tiene suficientes recursos humanos para enfrentarla, afirmó.

Uzcátegui señaló que actualmente los batallones de Policía Militar 13 y 15 cuentan con alrededor de 2.000 soldados que podrían apoyar las labores de seguridad en la capital. Aunque reconoció que esa cifra no cubriría el déficit de uniformados, aseguró que sería un respaldo importante para las autoridades.

También propuso que los militares asuman la protección de infraestructura estratégica, como embajadas, bancos y algunas sedes oficiales, con el fin de liberar policías que hoy cumplen esas funciones y trasladarlos a labores de patrullaje y control en las calles.

Respuesta de Galán y continuidad del debate

La propuesta ya recibió una respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha manifestado que no solicitará asistencia militar para Bogotá. Sin embargo, Uzcátegui consideró que existe un punto de coincidencia con la administración distrital, al señalar que el mandatario ha respaldado una mayor presencia de las Fuerzas Militares en algunas zonas de la ciudad.

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Para el concejal, aunque la asistencia militar y el fortalecimiento de la presencia del Ejército son conceptos distintos, ambos apuntan a reforzar las capacidades de seguridad en la capital. "Nos alegra y celebramos que haya disposición de ir sacando poco a poco al Ejército" para apoyar a la Policía, afirmó.

El cabildante señaló que localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa deberían estar entre las prioridades de una eventual estrategia de despliegue militar, debido a los problemas de inseguridad que enfrentan.

Además, relacionó su propuesta con la estrategia de lucha contra las estructuras criminales impulsada desde el Gobierno Nacional, al considerar que una articulación entre Ejército, Policía y demás autoridades permitiría fortalecer la respuesta institucional frente a delitos como homicidios, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.

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Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes consideran que la presencia militar podría contribuir a mejorar la seguridad y quienes advierten sobre los alcances y límites de una medida de ese tipo en una ciudad como Bogotá.