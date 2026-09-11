Asesinó a puñaladas a una bebé en una finca en Plato, Magdalena, y lo dejaron libre un año después

La justicia le otorgó la libertad al hombre señalado como responsable del asesinato de Luciana Piña Cardona, una bebé de 13 meses asesinada cruelmente con arma blanca en Plato, Magdalena.

El hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos.

El revivió hace algunas semanas, cuando Beatriz Piña, la abuela de la menor hizo un llamado público a las autoridades.

Omar Castellar no puede quedar libre, él me acosaba a la niña, me amenazaba, él fue el que me mató a Luciana.

Quedó libre el hombre que habría asesinado a una bebé de un año

La bebé fue asesinada de varias heridas con un arma cortopunzante, el pasado 22 de noviembre de 2025, mientras dormía, en una finca de zona rural de Plato, Magdalena.

El hombre de 49 años fue señalado e investigado por los delitos de homicidio agravado y amenazas en relación con el crimen.

Abuela de la bebé advirtió que el hombre podía quedar en libertad

La abuela de la víctima había denunciado su temor ante la posible liberación del señalado agresor. La mujer buscaba evitar que la justicia dejara en libertad al hombre vinculado al homicidio de su nieta.

Sin embargo, las diligencias judiciales no avanzaron en los plazos establecidos por la ley, resultando en el vencimiento de los términos procesales.

"A todo el Estado de Colombia le solicito inmediata intervención al núcleo familiar de la familia Piña Cardona", indicó Jean Carlos Arregoces, abogado de víctimas.