Valeria Afanador “no fue víctima de ataque físico o sexual”: su abogado no descarta homicidio

El padre de la menor hallada sin vida en el río Frío responsabiliza al colegio de la muerte de su hija y pide explicaciones a la institución.

septiembre 01 de 2025
07:36 p. m.
Este lunes 1 de septiembre fue revelado el informe de Medicina Legal de la necropsia realizada al cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 con síndrome de Down que permaneció desaparecida durante 18 días y cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca.



El reporte anatomopatológico del cuerpo de la niña arrojó que se trataría de una muerte accidental por ahogamiento, tras encontrarse que “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias.

Manuel Afanador, el padre de la pequeña Valeria, reaccionó tras conocer el dictamen de Medicina Legal:

Después de 18 días de penumbra encontrar su cuerpo nos da un alivio como papás, pero queda todavía el sin sabor de qué pasó, cómo salió, quién la sacó y qué pasó para que ella tuviera el ahogamiento.



Descartan que Valeria Afanador haya sido víctima de violencia

De acuerdo con el dictamen preliminar de Medicina Legal, se descarta que la niña haya sido sometida a un ataque violento. Manuel Afanador se pronunció: “Hasta ahora no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le hayan hecho a Valeria a nivel sexual o físico, preliminarmente”.

Por su parte, el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, confirmó lo señalado en el informe de la Fiscalía tras conocerse los resultados de la necropsia:

Aliviana su dolor saber que Valeria, de manera preliminar, nos informan que no fue víctima de algún ataque físico o sexual.

El reporte de Medicina Legal dice:

No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes.



Teorías que recobran vida en el caso de Valeria Afanador: ¿El colegio es responsable?

El padre de la niña asegura que “hay una responsabilidad directamente del colegio porque la niña estuvo sola mucho tiempo”

Mientras que, por otro lado, Julián Quintana, mantiene la hipótesis de un posible homicidio por las circunstancias en las que salió la niña del colegio.

Causa de posible muerte en este informe preliminar es el ahogamiento, sin embargo, una cosa es la causa de la muerte y otra cosa lo que derivó la muerte y en esas hipótesis también la Fiscalía se ha comprometido a profundizar.

“Nos mantenemos en las dos teorías: la responsabilidad de los empleados directivos del colegio y que un tercero haya raptado a la niña. La causa de muerte no desvanece estas teorías, por eso le estamos pidiendo a la Fiscalía que profundice y se llegue a los responsables de este hecho”, dijo.



