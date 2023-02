El misterio que ronda el asesinato de María Mercedes Gnecco

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Manuel Gnecco por la muerte de su esposa. En Exclusiva, en Noticias RCN revelamos su primera versión de los hechos, en la que asegura que delincuentes entraron a la casa y le dispararon a María mercedes.

No obstante, la prueba técnica dice lo contrario.



María Mercedes Gnecco era una mujer feliz y vivía en la casa de sus sueños junto a su esposo José Manuel Gnecco. Desde el 2012 conformaron un hogar a pesar de intensas controversias familiares por su unión, la razón: eran primos hermanos.

Más tarde, el 5 de octubre del 2021, se terminaron los días felices. Antes de las 9:00 p. m. la mujer cayó herida en la sala de su casa producto de un disparo, y en medio de la profunda desesperación José Manuel le contó a sus amigos lo sucedido.

“El doctor me puso un mensaje muy conmovedor contándome que unos tipos habían entrado a su casa y habían asesinado a la señora Merce, que él estaba muy dolido, muy tocado. Yo lo único que le coloqué fueron corazoncitos rotos”, contó Ingrid Valencia.

Una versión similar fue la que contó Judy Cristopher, una amiga cercana. “El doctor me dijo que unos ladrones le habían disparado a María Mercedes”, aseguró.

La versión presentada ante la Fiscalía

Noticias RCN conoció el vídeo de 4 horas realizado por el fiscal que realizó los actos urgentes, en donde José Manuel le relata a la Fiscalía los últimos momentos con vida de su esposa aquel 5 de octubre del 2021.

Me decía: José no puedo respirar

Luego, lanzó una teoría sobre lo sucedido afirmando que no había sido un intento de hurto, sino un acto cobarde que había destrozado a muchas personas y les agradeció a los investigadores su presencia en el lugar.

“Lo que tengo que decirles a ustedes, expresarles mi mente agradecimiento por su compromiso y su sacrificio por estar tratando de esclarecer este hecho tan doloroso, cobarde, tan infame, dispararle a una mujer indefensa dentro de su propia casa”, indicó Gnecco.

A pesar de la versión tranquila y sosegada de José Manuel Gnecco, para el jefe de homicidios de la Policía en San Andrés, el investigador Julián Pino, comenzaron a existir contradicciones en el dicho.

Otra de las dudas que tuvo el investigador Pino fue la trayectoria del disparo que le quitó la vida a María Mercedes Gnecco.

“Ante las pruebas técnicas balísticas de la Fiscalía, que demuestran que el tiro fue a una distancia corta y que salió de su cuerpo. Un tiro que sale del cuerpo de alguien es porque has ido a una distancia muy corta y no a 8 metros atravesando un vidrio primero. Ese estilo de pruebas fue lo que me convenció de que lo extraño del relato de José Manuel no se debía a que él estuviera encubriendo a alguien, sino que se estaba encubriendo a él mismo”.

Le puede interesar: Funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó en la lupa de la Fiscalía por corrupción

El aniversario de los Gnecco

El 5 de octubre María Mercedes y José Manuel Gnecco estaban celebrando su noveno aniversario de casados y están preparando una celebración, como lo dijo a Noticias RCN en entrevista Uranis, empleada de servicio que estuvo con la pareja siempre.

“Ella me comentó sobre su aniversario que era el 5 de octubre y estuvimos hablando que iba a hacer un almuerzo muy especial incluso yo le compré cosas para que hiciera el almuerzo y estaba muy alegre, nunca le vi una tristeza”.

Cristina Serrano Gnecco, hija de la víctima recordó esos momentos de amor intenso de su mamá por José Manuel.

Sí, había una un amor obsesivo por el Real. Todo el tiempo mandaba fotos del él, estaba totalmente en su día, estaba construido, digamos, entorno al día de lo que él tuviera, la hora que quisiera almorzar, el menú que él quisiera comer o lo que ella quisiera hacerle para darle el gusto

Sin embargo, existía una verdad escondida sobre la situación económica del hogar. Leticia Gnecco, hermana de María Mercedes, la vivió en carne propia.

“Ella estaba triste, ella lloraba, a veces nos llamaba llorando diciéndonos que estaba desesperada por la parte económica, ella estaba muy mal, nosotros lo percibimos y con su llanto ella nos lo dejó ver. Llamaba desesperada a pedir ayuda siempre” dijo.

Igualmente, su hija vivía la profunda tristeza de su mamá.

Había muchos momentos en los que ellos estaban en total déficit financiero. Y ahí es que mi mamá empezaba a pedir plata prestada a la familia, amigos, incluso a mí me había pedido plata

Para las autoridades todas las escenas de un crimen guardan secretos y lo que se halló en esta casa no concuerda con la amorosa versión de José Manuel Gnecco.

“Son cosas que no coinciden ni con la realidad ni con el relato que nos daba José Manuel Gnecco, más en un caso de homicidio, más con el homicidio de su esposa”, aseguró el investigador Pino.