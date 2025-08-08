Preocupante radiografía del conflicto armado: informe reveló cómo aumentó la violencia

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un alarmante informe sobre la situación de seguridad en Colombia, revelando un aumento significativo de la violencia y las acciones criminales en el último año.

El estudio, titulado ‘Tercer año de Petro: entre la ‘tormenta perfecta’ y el riesgo de una ‘paz electoral’”, muestra un incremento del 140% en los ataques contra bienes e infraestructura por parte de grupos armados ilegales. Según el informe, se registraron 295 ataques contra la fuerza pública en el último año, una cifra que no se observaba desde hace 15 años.

Aumentaron ataques contra bienes e infraestructura

Además, se identificaron 14 zonas en el país con disputas activas entre grupos criminales, lo que representa casi el doble de las áreas en conflicto en comparación con los últimos dos años.

La FIP expresó su preocupación por la disminución en las capacidades de inteligencia de la fuerza pública. “La operacionalidad ha tenido, desde hace bastantes años, un déficit muy fuerte para tener recursos; pero lo que sí vemos es que hay como algunos factores que han profundizado o que pueden tener incidencia en este déficit”, señaló Andrés Cajiao, coordinador de análisis de conflicto de la fundación.

Expansión de los grupos armados

El informe también mencionó la expansión territorial de los grupos armados. Las disidencias de las Farc han ampliado su presencia en departamentos como Huila y el sur del Tolima. Sin embargo, el grupo que más ha crecido en los últimos dos años es el Clan del Golfo, consolidándose como una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

La situación se complica aún más debido a la división de los grupos armados, lo que ha generado nuevas dinámicas de violencia y control territorial. “Como estas fracciones de las disidencias también han querido expandirse a otros territorios que sí lo han hecho”, explicó Cajiao.