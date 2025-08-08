CANAL RCN
Colombia Video

Preocupante radiografía del conflicto armado: informe reveló cómo aumentó la violencia

Las cifras de ataques contra bienes y el déficit de la fuerza pública son algunos de los temas mencionados en el informe.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
02:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un alarmante informe sobre la situación de seguridad en Colombia, revelando un aumento significativo de la violencia y las acciones criminales en el último año.

Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de 7 militares en Guaviare
RELACIONADO

Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de 7 militares en Guaviare

El estudio, titulado ‘Tercer año de Petro: entre la ‘tormenta perfecta’ y el riesgo de una ‘paz electoral’”, muestra un incremento del 140% en los ataques contra bienes e infraestructura por parte de grupos armados ilegales. Según el informe, se registraron 295 ataques contra la fuerza pública en el último año, una cifra que no se observaba desde hace 15 años.

Aumentaron ataques contra bienes e infraestructura

Además, se identificaron 14 zonas en el país con disputas activas entre grupos criminales, lo que representa casi el doble de las áreas en conflicto en comparación con los últimos dos años.

Cientos de desplazados por las disidencias de las Farc regresan a sus hogares en Jamundí
RELACIONADO

Cientos de desplazados por las disidencias de las Farc regresan a sus hogares en Jamundí

La FIP expresó su preocupación por la disminución en las capacidades de inteligencia de la fuerza pública. “La operacionalidad ha tenido, desde hace bastantes años, un déficit muy fuerte para tener recursos; pero lo que sí vemos es que hay como algunos factores que han profundizado o que pueden tener incidencia en este déficit”, señaló Andrés Cajiao, coordinador de análisis de conflicto de la fundación.

Expansión de los grupos armados

El informe también mencionó la expansión territorial de los grupos armados. Las disidencias de las Farc han ampliado su presencia en departamentos como Huila y el sur del Tolima. Sin embargo, el grupo que más ha crecido en los últimos dos años es el Clan del Golfo, consolidándose como una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

La situación se complica aún más debido a la división de los grupos armados, lo que ha generado nuevas dinámicas de violencia y control territorial. “Como estas fracciones de las disidencias también han querido expandirse a otros territorios que sí lo han hecho”, explicó Cajiao.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ricardo Bonilla

Polémicos chats del exministro Ricardo Bonilla en el caso UNGRD: importantes revelaciones

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD

Santa Marta

Masajista en Santa Marta habría tocado de manera indebida a turista holandesa

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 8 de agosto de 2025: números ganadores

El sorteo del Dorado Tarde de hoy, viernes 8 de agosto de 2025, ya se jugó y miles de apostadores esperan conocer el número ganador para saber si la suerte estuvo de su lado.

Abuso sexual

Turista británica fue víctima de abuso en paracaídas: instructor sería el responsable

Autoridades africanas, del Reino Unido y la aseguradora con la que la víctima realizó el viaje trabajan en esclarecer lo ocurrido.

Liga BetPlay

¿Se aplaza el clásico? Autoridades de Bogotá piden posponer el Santa Fe vs. Millonarios

Conciertos

Maluma es nuevamente víctima de un robo en pleno show en México: ¿qué ocurrió?

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención