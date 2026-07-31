78% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres: en Bogotá se registra un caso cada hora y media

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Andrea Carolina Hernández encendió una alarma sobre el número de delitos sexuales que se registran en la ciudad, especialmente, contra las mujeres.

Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), en promedio, cada hora y media hay un delito sexual y en el 78% de los casos, la víctima es una mujer.

"Hablamos de más de 20 personas atacadas sexualmente cada día. Mientras transcurre poco más de una hora, una vida es marcada por la violencia. No podemos normalizar que las calles y los hogares de Bogotá sigan siendo escenarios de impunidad, especialmente para las mujeres", advirtió.

¿Qué nos dicen las cifras sobre los delitos sexuales en Bogotá?

De acuerdo con información suministrada por el SIEDCO, 3.793 delitos sexuales fueron registrados en la ciudad entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2026.

"Las cifras”, además, “demuestran que las mujeres de Bogotá se encuentran vulnerables”, debido a que en ocho de diez casos fueron ellas las víctimas.

Y “los días donde más se presentan delitos sexuales son los martes, miércoles, y jueves concentrando cerca de la mitad de todas las denuncias”, según el análisis compartido por Hernández.

Delitos sexuales contra menores aumentaron en un 48,4% en la ciudad:

Preocupa, además, que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 653 delitos sexuales contra menores de edad en la ciudad y el promedio anual ha venido aumentando desde el 2022, alcanzando un 48,4%, al cierre del periodo 2024-2025.

Hernández señaló que "Bogotá no puede ser una ciudad donde las mujeres” y los niños “vivan con miedo”. Con eso en mente, exigió "garantías de seguridad, justicia pronta y acciones concretas para frenar esta lamentable cadena de violencia".

Entre ellas, acciones conjuntas de la Policía y las secretarías de la Mujer y Seguridad para desarrollar planes de prevención, promoción de las rutas de atención para mujeres víctimas de delitos sexuales y endurecimiento de las sanciones contra agresores en la ciudad.