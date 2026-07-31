CANAL RCN
Colombia

78% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres: en Bogotá se registra un caso cada hora y media

En lo corrido de 2026 se han registrado casi 3.800 casos.

Capturan a tres mujeres por vender imágenes de explotación sexual infantil a un ciudadano francés
Foto: Diseñado por Magnific

Jorge Leonardo Alzate

julio 31 de 2026
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Andrea Carolina Hernández encendió una alarma sobre el número de delitos sexuales que se registran en la ciudad, especialmente, contra las mujeres.

Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), en promedio, cada hora y media hay un delito sexual y en el 78% de los casos, la víctima es una mujer.

"Hablamos de más de 20 personas atacadas sexualmente cada día. Mientras transcurre poco más de una hora, una vida es marcada por la violencia. No podemos normalizar que las calles y los hogares de Bogotá sigan siendo escenarios de impunidad, especialmente para las mujeres", advirtió.

Línea de atención para víctimas de violencia familiar en Bogotá atendió 12.000 llamas en 2025: está habilitada 24/7
RELACIONADO

Línea de atención para víctimas de violencia familiar en Bogotá atendió 12.000 llamas en 2025: está habilitada 24/7

¿Qué nos dicen las cifras sobre los delitos sexuales en Bogotá?

De acuerdo con información suministrada por el SIEDCO, 3.793 delitos sexuales fueron registrados en la ciudad entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2026.

"Las cifras”, además, “demuestran que las mujeres de Bogotá se encuentran vulnerables”, debido a que en ocho de diez casos fueron ellas las víctimas.

Y “los días donde más se presentan delitos sexuales son los martes, miércoles, y jueves concentrando cerca de la mitad de todas las denuncias”, según el análisis compartido por Hernández.

Bogotá registra un caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos, en promedio
RELACIONADO

Bogotá registra un caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos, en promedio

Delitos sexuales contra menores aumentaron en un 48,4% en la ciudad:

Preocupa, además, que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 653 delitos sexuales contra menores de edad en la ciudad y el promedio anual ha venido aumentando desde el 2022, alcanzando un 48,4%, al cierre del periodo 2024-2025.

Hernández señaló que "Bogotá no puede ser una ciudad donde las mujeres” y los niños “vivan con miedo”. Con eso en mente, exigió "garantías de seguridad, justicia pronta y acciones concretas para frenar esta lamentable cadena de violencia".

Entre ellas, acciones conjuntas de la Policía y las secretarías de la Mujer y Seguridad para desarrollar planes de prevención, promoción de las rutas de atención para mujeres víctimas de delitos sexuales y endurecimiento de las sanciones contra agresores en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Presuntos implicados en el asesinato de Camila Potosí tenían un plan para huir del país

Universidad Nacional

Estudiante sobreviviente al ataque de encapuchados en la Universidad Nacional rompió el silencio

Defensoría del Pueblo

Más de 400 menores de edad fueron reclutados en 2025: este año van 74

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Este es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, según la inteligencia artificial

Siete participantes están en riesgo de dejar de competir en la cocina más famosa del país.

Fútbol

¿Falcao jugará en Panamá? San Francisco FC emite comunicado oficial sobre el 'Tigre'

El delantero ha sonado con fuerza para este club en los últimos días.

Desempleo

El Dane reportó que el desempleo en junio fue del 8 %: así fue el comportamiento laboral

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala

Enfermedades

Infecciones por moho podrían causar serios problemas de salud: esto explican los expertos