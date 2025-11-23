Inicia el preconteo de votos para elegir al nuevo gobernador del Magdalena

A las 4:00 de la tarde de este domingo, la Registraduría inició oficialmente el preconteo de votos para la elección atípica del próximo gobernador del Magdalena, en una jornada marcada por alta expectativa ciudadana.

Tras el cierre de las urnas, la Registraduría Nacional del Estado Civil activó el protocolo de consolidación de resultados preliminares, que permitirá conocer las primeras tendencias del escrutinio en las próximas horas.

Según el reporte de la Registraduría, el proceso se desarrolla en medio de un despliegue logístico que incluye centros de procesamiento de datos, veeduría de partidos políticos y acompañamiento de organismos de control.

Magdalena define su nuevo liderazgo regional

La jornada electoral transcurrió con normalidad en la mayoría de municipios del departamento, donde miles de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al sucesor del actual gobernador.

El preconteo, aunque no tiene carácter vinculante, ofrece una primera aproximación sobre el comportamiento del voto y la distribución de apoyos entre los candidatos.

Autoridades garantizan transparencia en el proceso

La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría General de la Nación han reiterado su presencia activa en el territorio para garantizar la transparencia del proceso. La Registraduría ha señalado que los resultados oficiales serán divulgados una vez concluya el escrutinio general, conforme a los tiempos establecidos por la ley.

¿Cuáles son los candidatos para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena?

Los cuatro candidatos que aspiran a la Gobernación del Magdalena son María Margarita Zúñiga, por la coalición Fuerza Ciudadana; Rafael Emilio Noya García, por la coalición En el Magdalena Cabemos Todos; Miguel Ignacio Martínez, por la coalición Alma y Luis Augusto Santana, por el Partido Político Dignidad Compromiso.