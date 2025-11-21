Más de 450 familias afectadas por desbordamiento del río Magdalena en Barrancabermeja

El desbordamiento del río Magdalena ha provocado una emergencia en la zona rural de Barrancabermeja, Santander, donde más de 450 familias resultaron afectadas en nueve veredas del corregimiento Ciénaga del Opón.

Las autoridades de Gestión del Riesgo mantienen alerta naranja en el sector debido al aumento del caudal y las intensas precipitaciones que persisten en la región.

Cultivos y viviendas bajo el agua

Las comunidades campesinas reportaron graves pérdidas en sus cultivos de yuca, maíz y plátano, además de daños estructurales en sus viviendas.

Según los habitantes, cerca de 300 cultivos de plátano quedaron destruidos por las inundaciones. “Nos hemos visto afectados en nuestros cultivos, en nuestras viviendas, pero aquí estamos los campesinos resilientes”, dijo a Noticias RCN Evangelina Guevara, habitante de esta zona afectada por las inundaciones.

Las siete veredas completamente inundadas enfrentan una situación crítica, con familias que perdieron la totalidad de sus enseres y medios de subsistencia. “Se nos ha perdido maíz, yuca, plátano. El plátano que teníamos como unas 300 matas de plátano en Colino, eso ya se pierde”, relató otro campesino.

Autoridades entregan ayudas y mantienen monitoreo

La Gestión del Riesgo de Santander desplazó equipos técnicos para evaluar los daños y comenzó la entrega de ayudas humanitarias, que incluyen colchonetas, kits de alimentación y aseo. “Estamos haciendo la evaluación de los daños y determinando las afectaciones de más de 450 familias”, informó la entidad.

La emergencia en el Magdalena Medio se suma a la situación departamental: 53 municipios de Santander están en alerta por riesgos de deslizamientos y caídas de piedras en vías secundarias y terciarias. Además del Magdalena, otros cuatro ríos presentan niveles preocupantes, lo que mantiene a las autoridades en constante monitoreo.

Las entidades de socorro reiteraron el llamado a las comunidades para mantener activas las alertas y seguir las recomendaciones oficiales, ya que la temporada de lluvias continúa y se esperan más precipitaciones en los próximos días.