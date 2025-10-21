CANAL RCN
Colombia

Cámara de Representantes aprobó la renuncia de Andrés Calle, salpicado en el caso UNGRD

El expresidente de la Cámara es señalado de presuntamente haber recibido dinero del entramado.

Andrés Calle.
Andrés Calle. Foto: @AndresCalleA/X

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
09:01 p. m.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la renuncia del congresista del Partido Liberal, Andrés Calle, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD
“Mis condiciones personales actuales, por todos conocidas, me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida”, esto escribió Calle en su carta de renuncia.

Calle fue presidente de la Cámara

Calle ejerció como presidente de la Cámara de Representantes en el periodo legislativo de 2023 – 2024. Fue electo después de David Racero y su sucesor fue Jaime Raúl Salamanca.

Durante el año en el que estuvo a la cabeza de la corporación, ocurrió el escándalo de la UNGRD; en el que también está salpicado quien ejercía en aquel entonces como presidente del Senado, Iván Name.

Lo que estalló el escándalo fueron los carrotanques que tenían como fin abastecer de agua a las poblaciones en La Guajira. Sin embargo, los vehículos estaban estacionados, lo cual abrió la puerta a las sospechas.

Presuntos sobornos a Calle y Name

A medida que pasaron los meses y avanzaron las investigaciones, se cree que presuntamente bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, se ordenó la contratación de los carrotanques; pero con propósitos diferentes e ilícitos.

Olmedo López declara ante la Corte Suprema de Justicia por escándalo de la UNGRD
Al parecer, parte del dinero se habría ido en sobornos para Calle y Name. En esta parte de la historia aparece el nombre de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones vinculada al mismo partido del expresidente del Senado: Alianza Verde.

Ortiz presuntamente recibió de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector para el manejo de desastres de la UNGRD, una maleta con 1.500 millones de pesos; los cuales habrían sido entregados para Name. Posteriormente, se le habrían dado otros 1.500 millones, haciendo que el soborno presuntamente haya sido de tres mil millones de pesos. En cambio, Calle habría recibido 1.000 millones de pesos.

