Colombia llega al corazón del continente blanco tras 42 días de navegación

El ARC Simón Bolívar cumplió su misión y arribó a la Antártida en medio de emoción, ciencia y cooperación internacional.

enero 16 de 2026
07:26 a. m.
Después de navegar durante 42 días, la tripulación de la ARC Simón Bolívar finalmente llegó al continente blanco, un escenario reservado para la ciencia, la paz y la cooperación internacional. El buque científico colombiano se encuentra fondeado frente a la base ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, ubicada en el sector Ensenada Chacón.

Desde la Antártida, la enviada especial Angélica acompañó la llegada y mostró las primeras reacciones de los tripulantes, quienes no ocultaron su emoción por cumplir un sueño que inició el pasado 6 de diciembre.

“Nunca imaginé estar en un lugar como este”

Entre paisajes imponentes y temperaturas extremas, los miembros de la tripulación describieron la experiencia como inolvidable. Montiel, uno de los oficiales, aseguró:

“Nunca imaginé estar en un lugar como este, pero gracias a la Armada y al trabajo realizado durante 2025 pudimos lograrlo”.

“Una felicidad muy grande después de tantos días de navegación por haber llegado a esta maravilla”.

Los tripulantes enviaron saludos a sus familias y destacaron el esfuerzo colectivo que permitió el arribo.

Ciencia, cooperación y orgullo nacional

La misión se concentrará en desarrollo científico, toma de datos ambientales y cooperación con otras bases en el territorio antártico, objetivo que consolida a Colombia como actor activo en la investigación polar.

En los próximos días, la tripulación recorrerá estaciones científicas y realizará actividades programadas junto a países aliados. El equipo periodístico documentará cada avance y mostrará al país lo que significa operar en uno de los destinos más extremos del planeta.

