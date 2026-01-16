Colombia llega al corazón del continente blanco tras 42 días de navegación

Después de navegar durante 42 días, la tripulación de la ARC Simón Bolívar finalmente llegó al continente blanco, un escenario reservado para la ciencia, la paz y la cooperación internacional. El buque científico colombiano se encuentra fondeado frente a la base ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, ubicada en el sector Ensenada Chacón.

Desde la Antártida, la enviada especial Angélica acompañó la llegada y mostró las primeras reacciones de los tripulantes, quienes no ocultaron su emoción por cumplir un sueño que inició el pasado 6 de diciembre.

“Nunca imaginé estar en un lugar como este”

Entre paisajes imponentes y temperaturas extremas, los miembros de la tripulación describieron la experiencia como inolvidable. Montiel, uno de los oficiales, aseguró:

“Nunca imaginé estar en un lugar como este, pero gracias a la Armada y al trabajo realizado durante 2025 pudimos lograrlo”.

“Una felicidad muy grande después de tantos días de navegación por haber llegado a esta maravilla”.

Los tripulantes enviaron saludos a sus familias y destacaron el esfuerzo colectivo que permitió el arribo.

Ciencia, cooperación y orgullo nacional

La misión se concentrará en desarrollo científico, toma de datos ambientales y cooperación con otras bases en el territorio antártico, objetivo que consolida a Colombia como actor activo en la investigación polar.

En los próximos días, la tripulación recorrerá estaciones científicas y realizará actividades programadas junto a países aliados. El equipo periodístico documentará cada avance y mostrará al país lo que significa operar en uno de los destinos más extremos del planeta.