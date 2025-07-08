Inició el Fritanga Fest en Bogotá: esto es todo lo que debe saber

Desde este 7 y hasta el próximo 10 de agosto, Bogotá se vestirá de sabor y tradición con una nueva edición del Fritanga Fest 2025, un evento gastronómico que rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la cocina popular: la fritanga.

¿Cuándo se realizará el Fritanga Fest 2025?

Durante cuatro días, 70 restaurantes, piqueteaderos y emprendimientos vinculados a las Plazas Distritales de Mercado y otros aliados se unen a esta gran celebración de la identidad culinaria bogotana.

El festival ofrece a los asistentes la posibilidad de disfrutar por solo $25.000 de porciones generosas de 750 gramos de fritanga, con todo el sabor de ingredientes tradicionales como chicharrón, morcilla, longaniza, papa criolla, costilla de cerdo, bofe, arepa boyacense y más.

Además del deleite gastronómico, el Fritanga Fest contará con una programación cultural que incluye música carranguera, presentaciones artísticas y actividades para toda la familia.

Este año, el evento reúne una amplia variedad de espacios y emprendimientos:

12 Plazas Distritales de Mercado, como Samper Mendoza, La Perseverancia, Doce de Octubre, Concordia, Corabastos y Paloquemao.

18 piqueteaderos y restaurantes tradicionales reconocidos por su trayectoria en la preparación de comida típica.

3 emprendimientos rurales que hacen parte de los Mercados Campesinos.

2 puntos comerciales administrados por el Instituto para la Economía Social.

Del 7 al 10 de agosto se realizará la nueva versión del Fritanga Fest en Bogotá

Con entrada libre, el Fritanga Fest busca no solo resaltar el valor de la cocina tradicional, sino también fortalecer la economía popular, visibilizar el oficio de cocineros tradicionales y fomentar el consumo local.

Los interesados pueden consultar los puntos participantes, direcciones y horarios a través de Mapas Bogotá, donde encontrarán los íconos del Fritanga Fest Bogotá 2025 para planear su ruta gastronómica sin perderse ningún detalle.