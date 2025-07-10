Inpec declara día de luto por ataques contra dragoneantes en varias ciudades

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) declaró el 8 de octubre como Día de Luto Nacional en homenaje a los dragoneantes víctimas de los recientes atentados ocurridos en Palmira (Valle del Cauca), Armenia (Quindío), Bello (Antioquia) y Bogotá.

La medida fue anunciada por la Dirección General del INPEC, que expresó su solidaridad con las familias de los funcionarios fallecidos y heridos, y se unió al llamado de las organizaciones sindicales para rendir homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Asambleas informativas en los ERON

Como parte de esta conmemoración, la entidad informó que se realizarán asambleas informativas en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), espacios en los que se abordarán temas relacionados con los derechos laborales, las condiciones de seguridad y otros asuntos de interés general para los servidores penitenciarios.

El INPEC también hizo un llamado a que estas actividades se desarrollen dentro de las sedes de trabajo, tanto en los establecimientos de reclusión como en la sede central, con el fin de preservar el orden y la integridad de los funcionarios, ante el contexto de riesgo que atraviesa el cuerpo de custodia y vigilancia en todo el país.

Finalmente, la institución resaltó que la solidaridad debe ser el eje central de esta jornada, como símbolo de unidad, respeto y reflexión frente a los hechos de violencia que han afectado al personal penitenciario.

“La solidaridad es el principal lazo de hermandad y reflexión frente a la actual situación”, señaló el comunicado del INPEC.