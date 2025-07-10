CANAL RCN
Colombia

Inpec declara día de luto por ataques contra dragoneantes en varias ciudades

La institución pidió que las actividades conmemorativas se realicen dentro de los establecimientos penitenciarios por razones de seguridad.

Dragoneante.
Foto: Inpec.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
03:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) declaró el 8 de octubre como Día de Luto Nacional en homenaje a los dragoneantes víctimas de los recientes atentados ocurridos en Palmira (Valle del Cauca), Armenia (Quindío), Bello (Antioquia) y Bogotá.

Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec
RELACIONADO

Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec

La medida fue anunciada por la Dirección General del INPEC, que expresó su solidaridad con las familias de los funcionarios fallecidos y heridos, y se unió al llamado de las organizaciones sindicales para rendir homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Asambleas informativas en los ERON

Como parte de esta conmemoración, la entidad informó que se realizarán asambleas informativas en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), espacios en los que se abordarán temas relacionados con los derechos laborales, las condiciones de seguridad y otros asuntos de interés general para los servidores penitenciarios.

El INPEC también hizo un llamado a que estas actividades se desarrollen dentro de las sedes de trabajo, tanto en los establecimientos de reclusión como en la sede central, con el fin de preservar el orden y la integridad de los funcionarios, ante el contexto de riesgo que atraviesa el cuerpo de custodia y vigilancia en todo el país.

Finalmente, la institución resaltó que la solidaridad debe ser el eje central de esta jornada, como símbolo de unidad, respeto y reflexión frente a los hechos de violencia que han afectado al personal penitenciario.

VIDEO | Este fue el recorrido que realizaron los sicarios que asesinaron a dragoneante del Inpec
RELACIONADO

VIDEO | Este fue el recorrido que realizaron los sicarios que asesinaron a dragoneante del Inpec

“La solidaridad es el principal lazo de hermandad y reflexión frente a la actual situación”, señaló el comunicado del INPEC.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

Piden investigación a Ricardo Roa y al ministro Guillermo Jaramillo por campaña de Gustavo Petro

Ministerio de Defensa

Denuncian al ministro de Defensa por presunta corrupción en el tema de los helicópteros MI-17

Pacto Histórico

Tribunal Superior de Bogotá niega tutela que buscaba el aval en la coalición del Pacto Histórico

Otras Noticias

WhatsApp

Meta endurece controles: miles de pymes podrían perder sus cuentas de WhatsApp

Meta está cerrando el cerco sobre el uso no autorizado de su plataforma de mensajería. Según datos recientes, más de dos millones de cuentas de WhatsApp son suspendidas cada mes por comportamientos automatizados o masivos.

Concejo de Bogotá

Cambian sanción para motociclistas en importante vía de Bogotá: ¿Por qué?

El concejal Julián Forero confirmó el cambio que se le hizo al decreto el 16 de septiembre.

América de Cali

América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado

Accidente de tránsito

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?