VIDEO | Este fue el recorrido que realizaron los sicarios que asesinaron a dragoneante del Inpec

El asesinato del dragoneante Manuel Antonio Becerra, ocurrido el 3 de octubre frente a la cárcel de Palmira, fue el resultado de una planificación meticulosa por parte de sicarios, así lo revelan videos de seguridad analizados por las autoridades y conocidos por Noticias RCN.

Minuto a minuto del recorrido que realizaron los sujetos que asesinaron a dragoneante del Inpec

Las imágenes, capturadas por cámaras ubicadas cerca del centro penitenciario, muestran la secuencia detallada de los movimientos que realizaron los criminales antes del ataque.

Según los videos, a las 5:20 p.m., un vehículo negro se estacionó a una cuadra de la prisión. Un minuto después, una persona descendió del auto y se acercó a otro vehículo oculto detrás de unos arbustos.

Tras una breve interacción, ambos vehículos abandonaron el área a las 5:22 p.m. Sin embargo, 17 minutos más tarde, el primer auto reaparece en las cámaras.

De la parte trasera descendió un hombre que se dirigió hacia una motocicleta que lo estaba esperando.

Las cámaras captaron posteriormente a dos individuos, presuntamente los sicarios, momentos antes de cometer el crimen en plena vía pública.

La investigación policial involucró el análisis de más de 100 horas de video para identificar los vehículos implicados.

Como resultado, las autoridades lograron la captura de ocho sospechosos presuntamente relacionados con el atentado contra el funcionario del Inpec.

“Identificamos dos vehículos y una motocicleta, al igual que la incautación de seis armas de fuego, incluido un fusil”, indicó el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.

Así fue el recorrido de los sicarios que asesinaron a dragoneante en Palmira

Además, se decomisaron prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública, lo que sugiere que los criminales se hacían pasar por funcionarios oficiales para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Las autoridades continúan analizando las armas incautadas para determinar si alguna de ellas fue utilizada en el asesinato del dragoneante Becerra.

El asesinato del dragoneante Becerra se suma a una serie de ataques contra funcionarios del sistema penitenciario, lo que ha llevado a un aumento en las medidas de seguridad y a una intensificación de las investigaciones sobre las redes criminales que operan tanto dentro como fuera de las prisiones del país.