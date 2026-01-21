CANAL RCN
Colombia Video

Condenan otra vez al ‘Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en un video desde la cárcel

El extorsionista grabó y difundió un video amenazante en 2023 desde la cárcel de Palo Gordo tras la captura de su compañera sentimental.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
07:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los extorsionistas más peligrosos del país recibió una nueva condena por otro proceso judicial. Alias Negro Ober, quien ya se encontraba en prisión, fue sentenciado a tres años más de cárcel por grabar y difundir un video en el que lanza amenazas de muerte contra una fiscal.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Los hechos que motivaron esta condena se remontan a 2023, cuando el criminal decidió intimidar a la funcionaria responsable de la captura de su compañera sentimental.

Las amenazas fueron registradas en un mensaje de video enviado desde el interior de la cárcel de Palo Gordo, donde permanecía recluido en ese momento.

Gobierno suspende traslado de alias Castor, Digno Palomino y el Negro Ober en Barranquilla
RELACIONADO

Gobierno suspende traslado de alias Castor, Digno Palomino y el Negro Ober en Barranquilla

El video del ‘Negro Ober’, amenazando de muerte a una fiscal

Según la fiscal del caso, "mediante un video donde se identifica, amenazó con ocasión a las funciones que desempeñaba" a la fiscal titular de la investigación. El contenido del mensaje fue considerado como grave por su naturaleza explícita y directa contra la funcionaria.

En la grabación, el ‘Negro Ober dijo: "que se murió el fiscal, que se muera cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea", consta en las audiencias judiciales donde un juez decidió su condena.

Estas declaraciones evidencian la peligrosidad de este criminal y su disposición a atentar contra el sistema judicial.

Inpec investiga a cinco funcionarios por hallazgo de teléfono fijo en celda del 'Negro Ober'
RELACIONADO

Inpec investiga a cinco funcionarios por hallazgo de teléfono fijo en celda del 'Negro Ober'

La razón por la que el ‘Negro Ober’ quería asesinar a la fiscal

La fiscal amenazada había liderado la investigación que terminó con la captura de la compañera sentimental del extorsionista, lo que desencadenó la reacción violenta documentada en el video.

Este tipo de intimidaciones contra funcionarios judiciales representa un desafío constante para las autoridades colombianas en su lucha contra el crimen organizado.

La nueva sentencia de tres años se suma al tiempo que alias Negro Ober ya estaba cumpliendo por otros delitos. Las autoridades consideraron que las amenazas proferidas constituyen un delito grave que atenta contra la administración de justicia y pone en riesgo la integridad de los funcionarios que la ejercen.

Con el teléfono de la prisión y largas listas, el 'Negro Ober' seguía extorsionando a sus víctimas
RELACIONADO

Con el teléfono de la prisión y largas listas, el 'Negro Ober' seguía extorsionando a sus víctimas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Desgarrador: este fue el último momento que Yeison Jiménez vivió junto a su esposa y sus hijos

Medicamentos

Médico con hemofilia denuncia la falta de medicamentos en Colombia

Neiva

Murió el subdirector de la cárcel de Neiva tras ser víctima de un atentado

Otras Noticias

Fútbol internacional

Murió ícono del fútbol internacional que conquistó títulos con Real Madrid y Barcelona

Real Madrid y Barcelona lamentan el fallecimiento del histórico Lucien Müller, jugador históricos que alzó títulos con ambos clubes.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026

Este miércoles 21 de enero, no es un día para actuar por impulso, sino para pensar bien cada paso, cerrar pendientes y hablar con honestidad.

Secretaría de Educación

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo