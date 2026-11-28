Un intento de robo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó en un intercambio de disparos durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el norte de Bogotá.

El vehículo, asignado al esquema de protección de un exfuncionario público, fue interceptado por varios hombres en el barrio Prado Veraniego, localidad de Suba.

¿Qué se sabe del intento de robo a una camioneta de la UNP en Bogotá?

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos delincuentes habrían abordado el vehículo con la intención de hurtarlo. Sin embargo, uno de los escoltas reaccionó ante la amenaza y se produjo un cruce de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, dos de los presuntos asaltantes fueron neutralizados, mientras que otros dos hombres fueron capturados por las autoridades.

Durante el procedimiento también resultó herido uno de los escoltas. Tanto él como uno de los capturados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

¿Qué dicen las autoridades sobre el hecho?

En medio de la intervención, las autoridades hablaron de la incautación de cuatro armas: tres de fuego y una traumática, que quedaron como elementos dentro del procedimiento.

Por ahora, la información entregada corresponde al reporte preliminar de lo ocurrido durante el intento de hurto en este sector de Suba.