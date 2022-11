¿Por qué tantas agresiones físicas en aeropuertos? Expertos explican qué motiva la ira de los ciudadanos

Los hechos de intolerancia en el aeropuerto el Dorado son cada vez más comunes. Hace pocas semanas una mujer en aparente estado de embriaguez golpeó a una azafata, al parecer porque no la dejaron embarcar un vuelo que ni siquiera era el que le correspondía, pues estaba equivocada de aerolínea.

Las imágenes de las heridas que le dejó el fuerte golpe en la cabeza al auxiliar de vuelo se hicieron virales. Pero no es la primera vez que un hecho similar ocurre y un viajero se despacha en contra del personal del aeropuerto. En otra ocasión una azafata fue golpeada por pedirle a una pasajera que se pusiera el tapabocas.

Se llama Camila Gutierrez, DJ de Cali.

Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones.

Esta vez los papeles se invirtieron y un funcionario de Migración Colombia aparentemente golpeó a un hombre. Los hechos son materia de investigación, pero lo qué está ocurriendo con la intolerancia en el aeropuerto va más allá de una situación aislada, se trata de un comportamiento que parece reproducirse una y otra vez, sin razón alguna.

NoticiasRCN.com le preguntó a la psicóloga clínica Viviana Narváez sobre el tema y cómo desde los usuarios y los funcionarios pueden evitarse este tipo de discusiones que terminan en golpes. También conversó con el psicólogo forense Leonardo Aja Eslava, quien expresó su visión frente a lo que está ocurriendo en el país.

De acuerdo con la experta, la falta de tolerancia siempre ha estado presente en los seres humanos. “Hay falta de empatía con el otro, creemos que lo que los demás hacen no va con uno, y de alguna manera sentimos que esto no es justo, por lo que esto puede llegar a generar ira. Las personas suelen llegar a ser violentas porque no regulan la emoción y actúan conforme a ella”, explica.

En el caso de lo ocurrido en el aeropuerto el Dorado por parte de un funcionario de Migración Colombia, la psicóloga asegura que cuando se le da autoridad a una persona está comprobado que esta se deja llevar mucho por ello y esto hace parte de la naturaleza humana. “Si les dan una orden, están cumpliendo su función y psicológicamente eso sucede”

Para Leonardo Aja Eslava, intentar explicar la intolerancia en el país es complicado; sin embargo, al analizar otros países con índices de violencia más bajos que el de Colombia se encuentra una constante y es que hay un régimen judicial y penal mucho más severo y efectivo. "La gente lo piensa dos veces cuando le da rienda suelta a su enojo o enfado porque eso tiene consecuencias. En Colombia se ha naturalizado el agredir al otro, y lo vemos como tomar la justicia por propia mano".

Según el profesional, estas acciones demuestran que las personas no se están sintiendo protegidas por las autoridades.

¿Qué está pasando con los casos de intolerancia en los aeropuertos?

Según la experta, este tipo de hechos violentos en el país, que además se extienden a otros escenarios como el transporte público, tienen relación con lo que ella llama “la otra pandemia”. Se ha evidenciado que hay un pico alto en cuanto a temas de ansiedad, depresión, intolerancia y frustración después del confinamiento y el coronavirus. “Eso puede llegar a tener una repercusión en los comportamientos de las personas que se dejan llevar por la emoción”.

Para Narváez la salud mental es un aspecto que se ha visto deteriorado y cada vez más hay personas con trastornos emocionales y psicológicos. Los ciudadanos se sienten más sensibles emocionalmente y están más irritables que antes.

Lo que ocurre en el cerebro de una persona en estos momentos de ira es que se presenta una alteración en sustancias como la serotonina en el cerebro, en el neurotransmisor de la noradrenalina, también en la dopamina y demás. Se activa el sistema límbico y la amígdala cerebral, por lo que hay alteraciones a nivel cerebral en las personas y esto resulta en una acción guiada netamente por la emoción.

Al actuar así, por instinto, tal y como lo hacen los animales, se está perdiendo todo tipo de control sobre las emociones y también la asertividad de las respuestas a contextos que pueden ser tensionantes.

La recomendación de la experta es “empezar a trabajar en ello como individuos y como sociedad, darle mucho más peso a orientar al respecto, permitir que a las terapias o la atención sea asequible para todos. "Si hay salud mental no van a haber tantos casos de intolerancia porque va a haber regulación emocional”. De acuerdo con la experta es necesario además que desde espacios como los aeropuertos se promueva la tolerancia.