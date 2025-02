Carro que atropelló al pequeño Juan Felipe Camargo estaba en “condiciones normales”

Sigue sin resolver el caso de Juan Felipe Camargo, el pequeño de 9 años que al salir de su colegio fue atropellado por una mujer que conducía un vehículo de alta gama, en el norte de Bogotá.

Noticias RCN conoció el expediente de la investigación en poder de la Fiscalía luego de que, durante una audiencia, la mujer asegurara no sentirse capaz de contar lo sucedido.

Han pasado cuatro meses de lo sucedido y la familia del menor sigue pidiendo justicia en memoria de Juan Felipe.

¿Qué dice la investigación en el caso de Juan Felipe Camargo?

En exclusiva, este noticiero conoció el expediente de la Fiscalía rotulado con la noticia criminal 3592, en el que reposan las actividades investigativas, incluido el dictamen automotor realizado por el fabricante del vehículo que alta gama que atropelló al menor.

De acuerdo con lo consignado en el documento, no se encontró ninguna falla en el sistema de frenos del vehículo, sistemas o componentes físicos del vehículo.

Adicional, se pudo verificar que el sistema de frenos está trabajando en condiciones normales.

El abogado de las víctimas sostiene que el hecho pudo haberse ocasionado por una falla humana, teniendo en cuenta que no se conoce qué pasó exactamente en el accidente.

Esto dice el dictamen de Medicina Legal de Juan Felipe

En el dictamen de Medicina Legal también quedó clara la causa de muerte de Juan Felipe.

RELACIONADO Autoridades esperan resultados de prueba de alcoholemia a mujer que habría atropellado a niño en el norte de Bogotá

Causa de la muerte: trauma abdominal contundente. Manera de muerte: violenta en accidente de tránsito en calidad de peatón.

En el expediente se adjuntan fotografías de la inspección al vehículo, que muestran su estado. Esta investigación, que se ha extendido por más de 4 meses, ha tenido una conclusión para la Fiscalía: un posible homicidio culposo.

La defensa ha hecho llegar los elementos de prueba, en busca de fijar una fecha para la imputación.

La conductora del vehículo guardó silencio

Igualmente, está el único interrogatorio de la conductora del vehículo, Jasleidis Díaz Barraza, que para la fiscalía deja más dudas que certezas.

“Quiero informar que no me siento capaz de decir los hechos que sucedieron, ya que para mí esto es muy duro, siento que no tengo fuerzas, esto es inexplicable y no me siento capaz para rendir este interrogatorio, yo con todas las fuerzas de mi alma les pido perdón a los padres de ese angelito, que me perdonen que también soy madre”, dijo la mujer antes de decidir guardar silencio.

Actualmente, la Fiscalía de Bogotá se encuentra realizando labores investigativas para la entrega del vehículo al ente acusador y para la fijación de la audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo.

Mientras tanto, los padres de Juan Felipe siguen esperando justicia.