La historia detrás de ‘Mison’: el ‘narco invisible’ que se rodeó de lujos bajo las sombras en Bogotá

Luis Rolando Osorio Arévalo, llamado por el alias de Mison o El Viejo, es un hombre que, entre las sombras, se convirtió en uno de los delincuentes más peligrosos en Bogotá. Su accionar sigiloso le permitió formar un imperio criminal lleno de lujos.

Su prontuario se remonta a más de una década, tiempo en el cual se logró volver el líder de Los Maracuchos, banda que siembra el caos en Bogotá, principalmente en Kennedy y Santa Fe.

Le abrió la puerta al Tren de Aragua

‘Mison’ fue el eslabón que le abrió la puerta al Tren de Aragua a mediados de 2018. Cabe mencionar que esta es una de las bandas más peligrosas en la capital, siendo responsable de múltiples asesinatos y venta de droga. Tiene sus tentáculos desplegados en Santa Fe, Los Mártires y Kennedy especialmente.

Ser un temido cabecilla le permitió acumular millonarias rentas criminales. Aparte del poder en la estructura para ordenar asesinatos y controlar la comercialización de sustancias, mantuvo un estilo de vida excéntrico.

Este hombre compró fincas, discotecas, edificios, carros y demás bienes que, en conjunto, cuestan más de 20 mil millones de pesos. Para no levantar sospechas, los puso a nombre de allegados.

Un imperio de más de 20 mil millones de pesos

También se juntaba con cantantes de música popular, coleccionaba motocicletas y vestía con joyas avaluadas en mucho dinero. Por ejemplo, tenía un anillo de diamantes de 140 millones de pesos y le colocó un collar de oro a su perro.

Uno de los investigadores, quien mantuvo bajo anonimato su identidad, rompió el silencio y entregó más detalles sobre la historia criminal de ‘Mison’. Durante su infancia, llegó hasta quinto de primaria y arreglaba bicicletas como forma de sustento.

Inició a los 19 años en la localidad de Kennedy, en los alrededores de Abastos (…) Se volvió cotero y reunió dinero para empezar con el tráfico de licor adulterado. En 2018, con la masiva llegada de personas del vecino país, él es uno de los pioneros de los famosos paga diarios.

Osorio entonces les enseñó a los extranjeros cómo era el negocio de vender droga y homicidios. Años después, se apartó del Tren de Aragua y le dio vida a Los Maracuchos II, también con venezolanos en sus filas.

La fachada invisible del cabecilla comenzó a conocerse en 2021, luego de que ordenara el asesinato de una persona cercana a ‘Niño Guerrero’, el hombre más poderoso del Tren de Aragua.