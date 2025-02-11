Revelaron video completo del ataque contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Las cámaras de seguridad se convirtieron en la pieza clave para esclarecer el violento asesinato que sufrió el joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, en la madrugada del pasado 31 de octubre.

RELACIONADO Él era el joven de la Universidad de Los Andes asesinado en la noche de Halloween

Un video detallado, hecho público por CityTV muestra la secuencia completa de la agresión perpetrada por dos individuos en una calle de Chapinero.

Momento exacto de la pelea en donde murió Jaime Esteban Moreno

El video en cuestión es determinante para dar con la captura de los responsables. Las imágenes inician tras un presunto altercado previo en un bar según relató un amigo de la víctima. La secuencia muestra a Jaime Esteban Moreno y a su acompañante caminando a paso acelerado sobre la Carrera 15, cuando son interceptados por un grupo de tres personas.

La agresión principal se focalizó en Moreno, un joven de 20 años. El registro visual identifica a uno de los agresores, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien propinó múltiples y contundentes golpes al universitario hasta tumbarlo. La situación escaló cuando un segundo hombre, cuya identidad aún se desconoce, intervino de forma crucial.

Este segundo atacante sujetó a Moreno por la espalda, lo levantó y lo arrojó con una fuerza considerable contra el pavimento, un impacto que, según la evidencia, dejó inconsciente a la víctima. La golpiza total se extendió por aproximadamente medio minuto, dejando en evidencia la falta de humanidad de los atacantes.

Video clave para capturar a los responsables del asesinato de la Universidad de los Andes

El material fílmico se ha transformado en la principal herramienta de la Fiscalía para avanzar en la judicialización no solo de Suárez Ortiz, sino también de su cómplice fugitivo.

El video permitió establecer que Suárez estaba acompañado por dos mujeres, una de ellas venezolana, y por el segundo atacante, quien es activamente buscado por la Policía Metropolitana.

El ataque Jaime Esteban Moreno no fue un simple altercado; fue una emboscada violenta que se ejecutó a sangre fría minutos después de la disputa inicial.

Las declaraciones del amigo de Moreno, quien presenció la rápida persecución, coinciden con la cronología que establecen las cámaras de seguridad. La comunidad académica y la familia de la víctima exigen justicia y la pronta captura del segundo agresor implicado en el ataque Jaime Esteban Moreno.