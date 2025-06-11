CANAL RCN
Colombia

Asesinaron en Bogotá a hombre que estaba cumpliendo años: hermana contó detalles del crimen

El hombre estaba devolviéndose a su casa luego de trabajar y recibió puñaladas por parte de ladrones.

Asesinatos en Bogotá.
Asesinatos en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
05:58 p. m.
Los hechos de inseguridad no paran en Bogotá. Un reciente caso de robo terminó en tragedia luego de que los criminales asesinaran a la víctima.

El crimen tuvo lugar en el puente de la calle 80 con avenida Boyacá, inmediaciones del centro comercial Titán Plaza. La víctima fue Víctor Alejandro Ladino Navarrete.

Víctima se estaba devolviendo a su casa en bicicleta

Durante la noche del jueves 30 de octubre, estaba yendo a su casa en bicicleta para celebrar su cumpleaños. Al momento de pasar por el puente, no estaba solo; sino que estaba acompañado con tres compañeras.

Paula Ladino, su hermana, entregó detalles de lo ocurrido en diálogo con Alerta Bogotá. Al parecer, ocho criminales los abordaron para robarlos. A pesar de no llevarse la bicicleta, apuñalaron al hombre.

De acuerdo con lo mencionado por la familiar, el puente es bastante inseguro por la no instalación de cámaras ni presencia de vigilancia. El joven asesinado era papá de dos menores, un joven de 13 años y una niña de 11 años.

“Él se sube al puente a las 10:30 – 10:40 p.m. y todo ocurre en dos minutos (…) Después de que le quitaran las cosas, lo apuñalan”, explicó la hermana, quien cuestionó el tiempo que se demoraron las autoridades en llegar.

Casos de homicidios no han bajado

Ladino llegó al centro médico sin signos vitales, aunque la patrullera que atendió el caso sostuvo lo contrario. “No entendemos en qué momento murió, hay muchas inconsistencias”, sostuvo su familiar.

Cifras de la Secretaría de Seguridad apuntan que entre enero y septiembre de este 2025, ocurrieron 875 homicidios. La cifra se mantuvo estable si se compara con el mismo intervalo de 2024.

En materia de localidades, las que tuvieron incrementos fueron Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Las armas de fuego fueron el método que usaron los asesinos en 561 casos. También hubo reportes de armas blancas, artefactos explosivos y objetos contundentes.

