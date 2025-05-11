La discusión que terminó en el cruel asesinato de Jaime Esteban Moreno no habría comenzado en el bar

Noticias RCN pudo establecer que ante la Fiscalía se presentaron algunos empleados del bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno y sus asesinos antes del crimen. Los testimonios del personal de logística y la administradora podrían ayudar a esclarecer lo que desencadenó la tragedia que acabó con la vida del joven de 20 años.

Aseguran que en el bar no se presentó ningún tipo de agresión, versión que habría sido confirmada por el abogado de del bar, quien indicó que, al parecer, la situación inicial se habría generado a las afueras, en otro establecimiento comercial.

Los abogados de la familia de Jaime Esteban le piden a la justicia que todos los responsables sean procesados. En las próximas horas se llevará a cabo la imputación por homicidio del único capturado, hasta el momento, identificado como Juan Carlos Suárez, de 27 años, y quien sería egresado de la Universidad de Los Andes.

El lugar donde comenzó la pelea no fue en el bar

Trabajadores del bar entregaron su versión de los hechos y lo que pasó durante la permanencia de la víctima y los agresores dentro del establecimiento ante las autoridades para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Además, conoció un punto clave en la investigación, un local comercial donde se habría generado la situación inicialmente, así lo confirmó Carlos Lara, abogado del Bar Before Club:

Parece ser, presuntamente, un tipo de encuentro en el Oxxo que queda cerca de las instalaciones de Before Club y que ahí se puede desencadenar algún tipo de conflicto. Eso es materia de investigación.

Las pruebas contra los asesinos de Jaime Esteban Moreno

El video que grabó una cámara de la zona donde ocurrieron los hechos es clave para el proceso contra Juan Carlos Suárez.

En las imágenes se le ve llegar en compañía de los otros tres implicados al bar donde compartieron, antes de la golpiza contra Jaime Esteban.

Posteriormente, las otras cámaras muestran en detalle otros ángulos del violento ataque, donde le golpearon salvajemente su cabeza el rostro y el tórax.

¿Quién es el Juan Carlos Suárez, uno de los asesinos de Jaime Esteban Moreno?

Juan Carlos Suárez es un egresado de la Universidad de Los Andes. Camilo rincón, uno de los abogados de la familia Moreno especificó a qué se dedica actualmente:

Estamos hablando de una persona de 27 años que trabaja en un call center.

“Es una persona que no es casada, que difícilmente incurriría dentro del proceso penal".

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos por homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez, señalado como uno de los presunto responsable.

Durante la diligencia, programada para las 9:00 de la mañana, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en su contra.