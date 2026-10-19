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Misterio sobre hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido en Bogotá

Fredy Eduardo Blanco desapareció cuando tomó un vehículo con destino a su casa.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 19 de 2026
08:30 a. m.
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Hay conmoción por el hallazgo del cuerpo del ingeniero Fredy Eduardo Blanco en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

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El hombre fue encontrado sin vida y con evidentes signos de tortura después de haber sido reportado como desaparecido.

Cronología del crimen: ¿A dónde iba el hombre?

El punto de partida de este crimen fue el viernes 9 de octubre, cuando Blanco, quien trabajaba en una IPS, solicitó a medianoche un servicio de transporte por aplicación.

La familia contó que él pidió un vehículo rojo para ir a su vivienda en la avenida Rojas, siendo la última información que se tuvo sobre su paradero. Cuatro días después, los restos fueron encontrados en una vivienda de Ciudad Bolívar.

El cuerpo presentaba heridas con arma blanca y estaba amarrado de sus extremidades. Estos detalles abrieron la posibilidad de que haya sido víctima de secuestro y tortura.

Habría sido víctima de secuestro y tortura

Sus familiares hicieron un llamado para que las autoridades investiguen a fondo y esclarezcan en el menor tiempo posible lo ocurrido. Las cámaras de seguridad grabaron lo que habrían sido los últimos momentos que lo vieron con vida.

La esposa, quien mantuvo su identidad bajo anonimato, contó que los arrendadores de la vivienda en donde se halló el cadáver son originarios de Venezuela y se habían ido del sitio el lunes 12 de octubre.

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Quien avisó sobre el cuerpo fue el dueño del inmueble, dado que sintió el olor de descomposición. Esto, un día después de que los arrendadores abandonaran el sitio.

Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que, entre enero y julio de 2026, se presentaron 17 casos de secuestro, los cuales fueron reportados en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Suba, Teusaquillo y Usme.

En cuanto a los homicidios, hasta el 31 de agosto se presentaron 740 crímenes de esta índole, cometidos principalmente con el uso de armas de fuego (401 casos – 54.19 %).

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