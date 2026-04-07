Fiscal Luz Adriana Camargo le pide al presidente revocar la calidad de miembro representante a ‘Calarcá’

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que pidió que se revoque la calidad de vocero de las disidencias y se puedan reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá Córdoba.

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En la misiva, recordó que gracias a la Ley 2272 de 2022, el Gobierno puede adelantar negociaciones con grupos al margen de la ley que tengan carácter político. El propósito es justamente el sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

‘Calarcá’ no ha demostrado intenciones de paz

Para ello, en los procesos está contemplado que se levanten las órdenes de captura que estén en curso, siempre y cuando sea sobre personas que sean designadas como miembros representantes o voceros del grupo.

La facultad de suspender órdenes de captura tiene límites claros e inquebrantables por tratarse de un mecanismo transitorio y excepcional, y por tanto para mantener dicho beneficio se exige una actitud comprometida de paz.

No obstante, tanto la ley como la Corte Constitucional han sido claras en indicar que aquellos que reciban esta posibilidad, deben cumplir con una participación fidedigna de paz. Dicho en otras palabras, un compromiso de no volver a delinquir.

Quienes se vayan a beneficiar de la medida, hayan dado muestras objetivas de su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho (…) Que estén contribuyendo con el propósito de los acercamientos y conversaciones.

El pedido de la fiscal al presidente Petro

A través de la resolución presidencial 419 del 29 de diciembre de 2023, ‘Calarcá Córdoba’ fue designado como representante del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. Por lo tanto, se suspendieron las órdenes de captura.

No obstante, ‘Calarcá’ no ha demostrado su voluntad de paz y, en cambio, ha extendido sus tentáculos criminales. Ha sido responsable de masacres, secuestros y demás actos terroristas.

“Ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura”, indicó la fiscal al pedir que, teniendo en cuenta esto, se revoque su calidad de miembro representante y, por ende, las órdenes de captura se reactiven.