Anuncian investigación a la discoteca donde murió misteriosamente María José tras el reto de licor en Cali

La muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que participó en un reto de licor dentro de una discoteca en Cali, dejó en duda la responsabilidad de los establecimientos nocturnos en este tipo de hechos.

La joven fue diagnosticada con muerte cerebral después de ingerir grandes cantidades de alcohol durante una competencia promovida por el propio local.

Investigarán a la discoteca y a los dueños por el caso de la joven que murió en Cali

Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, asumió oficialmente la representación legal de la familia de María José Ardila, quien falleció en una discoteca del norte de Cali tras participar en un reto de licor.

El abogado informó que se iniciaron varias acciones encaminadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y a establecer la posible responsabilidad de los propietarios del establecimiento.

Como apoderado de la familia de María José Ardila hemos iniciado una serie de solicitudes de información tanto a la Secretaría de Salud del municipio de Cali como al establecimiento de comercio, con el propósito de corroborar cuáles fueron los protocolos de emergencia utilizados o empleados para esta clase de eventos y si se cumplió con la normatividad relacionada con el consumo de alcohol en los establecimientos de comercio como este.

Él explicó que las diligencias buscan determinar si el local actuó conforme a las normas exigidas para atender emergencias médicas y si contaba con personal capacitado y medios adecuados de asistencia.

También se verificará si el establecimiento respetó las disposiciones vigentes sobre expendio y promoción de bebidas alcohólicas.

¿Qué se sabe de la muerte de la joven que tomó mucho alcohol en Cali?

La tragedia ocurrió durante una celebración de cumpleaños a la que María José asistió junto a varios amigos.

RELACIONADO La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá

En el sitio, la joven fue invitada a participar en un reto organizado por el establecimiento, que ofrecía un premio de $1.500.000 a quien lograra consumir seis rondas de licor en un tiempo determinado.

Durante la competencia, María José perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia a una clínica, donde posteriormente fue diagnosticada con muerte cerebral.

Ahora, mientras avanzan las investigaciones, la familia de María José, representada por el exviceministro Rojas, insiste en que se esclarezcan los hechos y que los responsables respondan ante la justicia.