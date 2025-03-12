CANAL RCN
Colombia

Alertan comercialización de reconocida fórmula infantil: estaría relacionada con una enfermedad mortal

Ya advirtieron que estaría ligada a episodios de botulismo infantil, una enfermedad potencialmente mortal.

Leche fórmula infantil
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
03:44 p. m.
Una nueva advertencia sanitaria se registró luego de que el Invima confirmara que una reconocida leche de fórmula infantil está siendo comercializada sin cumplir la normatividad exigida para su venta.

El producto, fabricado en Estados Unidos y distribuido por comercio electrónico, fue objeto de una alerta internacional emitida por la FDA, luego de ser vinculado a casos de botulismo infantil, una enfermedad grave que pone en riesgo la vida de bebés.

La advertencia surgió en medio de un incremento de compras por internet.

Invima alerta comercialización ilegal de fórmula infantil

El Invima informó que, mediante actividades de inspección, vigilancia y control (IVC), se detectó la comercialización en línea del producto denominado “Fórmula Infantil ByHeart Whole Nutrition”, el cual no tiene autorización de comercialización, es decir, no posee registro sanitario otorgado por el Instituto.

A esto se suma que ByHeart Inc., el establecimiento fabricante ubicado en Estados Unidos, no se encuentra inscrito ante el Invima ni tiene ningún rol asignado para producir, importar o comercializar alimentos en Colombia.

En consecuencia, la fórmula es catalogada como un alimento fraudulento, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013.

Fórmula infantil está asociada a casos de enfermedades mortales para bebés

El panorama se agrava con la advertencia internacional emitida por la FDA de Estados Unidos, autoridad que notificó que este producto estaría vinculado a casos de botulismo infantil en ese país.

Según la información oficial, esta fórmula fue distribuida mediante plataformas de comercio electrónico a varios territorios, incluido Colombia, lo que aumenta el riesgo de presencia del producto en hogares del país sin que los consumidores lo sospechen.

Recomendaciones y advertencias del Invima

El Instituto fue claro en su recomendación: no comprar el producto y suspender de inmediato su consumo si ya se adquirió.

La alerta busca evitar que padres, cuidadores y establecimientos continúen usando o distribuyendo una fórmula que no cumple con los requisitos mínimos para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria.

Además, el Invima pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales que adelanten búsqueda activa del producto, refuercen las labores de inspección en lugares donde pudiera estar siendo vendido y difundan la alerta por todos sus canales institucionales.

El Instituto también advirtió que distribuidores, comercializadores y plataformas de venta deben abstenerse de ofrecer la fórmula, ya que su comercialización puede llevar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad, en concordancia con la normatividad vigente.

