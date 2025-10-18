CANAL RCN
Colombia Video

Contraloría alerta sobre irregularidades millonarias en mantenimiento de cámaras de seguridad en Bogotá

Auditoría revela pagos indebidos por 2.274 millones de pesos en contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia en la capital.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
08:52 p. m.
La seguridad en Bogotá enfrenta un nuevo desafío tras la revelación de una auditoría realizada por la Contraloría Distrital.

El informe destapa presuntas “irregularidades millonarias” en el mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad de la capital colombiana, poniendo en jaque la eficacia de la videovigilancia urbana.

Mantenimiento de cámaras de seguridad en Bogotá

Según el ente de control, la Secretaría de Seguridad habría realizado pagos por servicios de mantenimiento que nunca se llevaron a cabo, afectando directamente la capacidad de vigilancia en la ciudad.

El contrato en cuestión, valorado en 13.262 millones de pesos, estaba destinado al mantenimiento preventivo, correctivo y al soporte técnico de las cámaras que integran el sistema de videovigilancia de Bogotá.

La auditoría arrojó un hallazgo fiscal por 2.274 millones de pesos debido a pagos indebidos por mantenimientos correctivos no ejecutados. El informe detalla que en 1.034 visitas de mantenimiento correctivo, el contratista solo diagnosticó los daños y los trasladó a terceros, pero cobró como si hubiera realizado las reparaciones completas. Cada visita, según la Contraloría, se facturó por más de 2 millones de pesos.

"El contrato del 2023 que refiere a este mantenimiento tiene estipulado que cualquier pago que hace la Secretaría tiene que estar anticipado de una habilitación de una interventoría que es la que define los parámetros y verifica los cumplimientos de los servicios", explicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

La situación se agrava al considerar los datos proporcionados por la Contraloría de Bogotá, que indican que, del total de cámaras bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, el 32% está fuera de funcionamiento. Esta cifra plantea serias preocupaciones sobre la efectividad del sistema de videovigilancia en la capital colombiana.

Preocupante panorama desde el 2023

En octubre de 2023, la Alcaldía informó que la ciudad iba a tener cámaras Licence Plate Recognition - LPR con las que se buscó fortalecer la seguridad. No obstante, La Procuraduría aseguró que, de las 200 cámaras, solamente se han instalado 25. Es decir, el cumplimiento ha sido del 25% en casi dos años.

