Senadora Isabel Cristina Zuleta es investigada por presunta financiación de campañas

Luego de unas declaraciones en las que la senadora Isabel Cristina Zuleta aseguró que parte del salario que recibe lo ha donado a algunos candidatos que se preparan para las elecciones territoriales 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación en su contra por presunta financiación de campañas.

De acuerdo con el ente de control, Zuleta habría entregado parte de su salario a candidatos a que aspiran a cargos públicos de las próximas elecciones del 29 de octubre.

Por su parte, la congresista asegura estar habilitada para hacer donaciones que, para ella, no son equivalentes a una financiación política.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa a la senadora Isabel Cristina Zuleta por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas, a las que habría admitido haber hecho donaciones económicas.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en una entrevista radial la congresista aseguró que parte del salario que percibe actualmente lo ha entregado a algunos candidatos que aspiran a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo octubre”, explicó la Procuraduría, a través de un comunicado.

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer.

Luego de conocerse la decisión de la Procuraduría, la senadora se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró: "No he entregado ninguna donación".

Señores de la @PGN_COL no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011.

Sino es así, espero su concepto y no lo haré. pic.twitter.com/PkChOIsg1z