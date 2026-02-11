Senadora Aida Quilcué radicó denuncia por su secuestro: ya apuntan a posibles responsables

La senadora de la República, Aida Quilcué, pasó horas de angustia tras ser secuestrada junto a su esquema de seguridad durante algunas horas en el departamento del Cauca este 10 de febrero, cuando fueron interceptados por hombres armados en la vía Inzá - Totoró.

La congresista, que forma parte de la coalición política del presidente Gustavo Petro, fue liberada tras ser ubicada rápidamente por la Guardia Indígena del Cauca y puesta a salvo por parte de los uniformados del Ejército Nacional, quienes llevaron a cabo la extracción del lugar donde se encontraba.

Senadora Quilcué anunció denuncia por su secuestro

La senadora Aida Quilcué ya presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, donde ya tomaron sus declaraciones, así como la de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que la acompañaban en el momento de los hechos.

Además, se confirmó que un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, asumió la indagación para esclarecer los hechos y ponerlos en conocimiento de la justicia.

¿Quién secuestró a Aida Quilcué y su esquema de seguridad?

De momento, ninguna organización criminal se ha adjudicado el secuestro de la congresista. Sin embargo, las autoridades ya manejan las primeras hipótesis y apuntan a las disidencias de las Farc que operan en el sector donde interceptaron la camioneta asignada a Quilcué.

Las primeras actividades de Policía Judicial indican que la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc sería la responsable de lo sucedido.