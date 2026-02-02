¿Iván Cepeda estará en la consulta? ¿Es viable el proyecto para regular apps de transporte? Responden Marelen Castillo y Esmeralda Hernández

Las candidatas al Congreso Marelen Castillo y Esmeralda Hernández hablaron en #LaMesaAnchaElectoral del proyecto del Ministerio Transporte para regular las plataformas de servicio de transporte particular. Esta iniciativa incluye fuertes sanciones económicas y restricciones operativas, lo cual preocupa tanto a usuarios como conductores.

Esmeralda enfatizó la necesidad de abrirse a la innovación mientras mantiene un equilibrio con regulaciones que formalicen a los trabajadores de estas plataformas. "Las nuevas tecnologías no se pueden frenar con censura, tenemos que abrirnos a la innovación". Añadió que la ciudadanía debe estar tranquila de que el texto se va a debatir, se tendrán las discusiones necesarias.

Marelen coincidió en la necesidad de regular, pero sin restringir las oportunidades de trabajo en un mundo digital que está en constante evolución.

"Es un tema que hay que dialogar, discutirlo, regular pero sin desconocer que tenemos que generar oportunidades de trabajo y no podemos limitarlas".

Otro de los puntos fue el caso en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá si Iván Cepeda podría participar o no en la consulta del 8 de marzo. ¿Esto afectaría a la izquierda? Según aseguró Esmeralda, si no se le permitiera estar en el tarjetón sería "una clara y abierta violación de derechos fundamentales".

Hernández asegura que una decisión en ese sentido afecta al Pacto Histórico, que ha unificado a las izquierdas de Colombia en torno a un proyecto político común".

Por su parte, Marelen destacó que la derecha con La Gran Consulta por Colombia se ha demostrado que se quiere unidad y hay un proyecto. "El Centro Democrático es una fuerza grande encabezada por Uribe Vélez pero entro a la gran consulta y ese hecho demuestra que sí podemos unirnos, demuestra que tiene unidad de país y quiere trabajar por el país".

El encuentro concluyó con las aspirantes presentando sus propuestas. Esmeralda apeló a los votantes ambientalistas y animalistas a que apoyen la bancada del Pacto Histórico, destacando sus logros en legislaciones contra el maltrato animal. Entre tanto, Marelen enfocó su mensaje en la seguridad y la educación como motores de transformación, enfatizando la unidad de su partido, el Centro Democrático, para lograr estos objetivos.