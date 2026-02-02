¿Avalará el CNE la candidatura de Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció este lunes una ponencia que niega la solicitud de revocatoria de inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda Castro en la consulta del Frente por la Vida.

La decisión se produce en medio de un intenso debate sobre la legitimidad de su participación y las estrategias electorales de cara a las elecciones del 8 de marzo.

La ponencia, radicada ante el CNE, establece en su artículo primero: "Negar por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia la solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano Iván Cepeda Castro a la consulta denominada Frente por la Vida".

El documento fue revelado durante La Mesa Ancha de Noticias RCN, en la que participaron Luis Eduardo Garzón, cabeza de lista al Senado del Partido Verde, y Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

Debate político por la participación de Cepeda

Garzón señaló que la configuración del CNE sugiere una decisión por seis votos contra tres, y advirtió sobre las repercusiones políticas: "Políticamente creo que va a crear muchas sensaciones de incertidumbre, pero también políticamente puede ser utilizado por Iván Cepeda para hacer un proceso de victimización alrededor de esto".

El candidato del Partido Verde cuestionó la naturaleza de la consulta de izquierda, afirmando que "la consulta va para la fórmula vicepresidencial. No parece una consulta más para escoger vicepresidente que para escoger un contradictor". Según Garzón, "Iván Cepeda, con encuestas como 71% en la encuesta interna de la izquierda y los otros menos de uno", tiene una ventaja abrumadora.

Críticas a la judicialización de la política y proyecciones electorales

Por su parte, Enrique Gómez criticó la judicialización de la política: "Creo que hay que dejar de litigar la política. Esto aquí todo se vuelve litigios y demandas y trabas". Gómez sostuvo que "la ley claramente dice que eso no se puede hacer. Cualquiera, un abogado de primer semestre lo sabe, pero Iván Cepeda viola la ley ostensiblemente".

El candidato de Salvación Nacional proyectó un escenario de segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo De la Espriella: "Esto es Cepeda contra Abelardo. Sin importar si Cepeda pasa por la consulta o no", señalando que el debate fundamental es "quiénes están a favor de los criminales y quiénes no están a favor de los criminales y que vuelva la seguridad para toda la ciudadanía".

Las consultas presidenciales del 8 de marzo movilizarán entre 13 y 14 millones de votantes de un total de 22 millones de votos potenciales, según los análisis presentados. La decisión final del CNE, que se esperaba en las próximas horas, podría redefinir el panorama electoral tanto en la izquierda como en el espectro general de candidaturas.