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Iván Cepeda se pronunció sobre el hacker que habría pretendido incidir en las elecciones

El senador se pronunció en sus redes sociales acerca de los señalamientos que mencionan a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 09 de 2026
07:44 p. m.
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Pasadas las 9:20 a.m. del viernes 6 de noviembre, las autoridades capturaron a Carlos Andrés Oyola frente a la Clínica Uros en Neiva, Huila.

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Este hombre se encontraba prófugo desde el 31 de mayo de 2026. Lo señalan de ser un supuesto hacker que habría vulnerado y alterado los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con el fin de supuestamente registrar pagos y alterar calificaciones.

¿Quién es el hacker capturado en Huila?

Básicamente, lo estaban buscando por presuntamente alterar notas de una especialización. Sin embargo, las investigaciones revelaron algo más profundo y que ha generado eco en la opinión pública.

Al parecer, ejecutó ataques informáticos contra entidades de Estado e incluso habría tenido acceso a información confidencial. Se cree, además, que habría estado vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Esta captura abrió la puerta a una denuncia en la que presuntamente se utilizó la DNI para interceptaciones telefónicas, instalación de dispositivos de rastreo en vehículos blindados de figuras de la oposición y presuntas intenciones de alterar el sistema electoral.

Reacciones en el Congreso

El senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, se pronunció en sus redes sociales frente a estos delicados señalamientos.

“Ahora, pretenden descalificar el resultado electoral afirmando, sin sustento probatorio, que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral”, aseguró al recordar que la Registraduría ha descartado intromisiones en el sistema.

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Sumado a él, también se pronunciaron otras figuras, quienes exigieron claridad frente a las denuncias y le hicieron un llamado a las autoridades para que las investigaciones se lleven a cabo con celeridad.

“Colombia tiene que saber quién estaba detrás. Las autoridades deben llegar hasta el fondo de la investigación”, afirmó el representante Simón Molina. También hablaron los congresistas Carol Borda, Hernán Cadavid y Jota Pe Hernández.

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