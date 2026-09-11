Polémica por presunto uso irregular en la DNI: supuestas ‘chuzadas’ e intenciones de manipular resultados

Una denuncia por presunto uso irregular en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha vuelto a poner en el ojo de la polémica al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Entre los señalamientos, se mencionan supuestas interceptaciones ilegales, instalación de dispositivos de rastreo en vehículos de exfuncionarios y líderes de oposición, y una supuesta manipulación con intenciones de afectar al sistema electoral mediante un software malicioso.

Graves señalamientos contra la DNI

Noticias RCN habló con el coronel (r) Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y experto en temas de seguridad. Analizó la situación e incluso hizo un paralelismo con lo ocurrido con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con conductas irregulares.

Con base en la denuncia, supuestamente la DNI habría instalado micrófonos y dispositivos GPS en camionetas blindadas que protegían a exfuncionarios y otras figuras relevantes del ámbito político, principalmente.

Soler explicó que estas acciones, en caso de comprobarse, constituirían violaciones de derechos humanos. “Esto mal manejado viola la privacidad al escuchar de qué hablan y qué dicen. Eso es un tema de inteligencia que tiene que pasar a un fiscal y un juez de control de garantías, pero, al parecer, aquí no lo hacían”.

El llamado a la fiscal general

Otras acusaciones graves radican en la presunta manipulación del sistema electoral. “Lo que vimos y lo que publicaron dos portales muy conocidos es que lograron introducir un millón de votos en la primera vuelta”, aseguró el coronel (r).

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En ese orden de ideas, recordó los choques que tuvo el expresidente Petro con el registrador Hernán Penagos acerca del código de fuente.

“Una de las obsesiones de Gustavo Petro fue que no le entregó el código fuente. Si tenían acceso y pudieron manipular internamente con software malicioso, imagínese con el código fuente”, cuestionó el exsecretario.

Frente a estos hechos, Soler solicitó que haya celeridad en las investigaciones. Por eso, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que las pesquisas avancen para esclarecer.