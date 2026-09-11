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Los cínicos alcances del hacker del DNI: alteró hasta sus calificaciones de posgrado

El funcionario capturado por acceder a información de inteligencia habría sido reclutado para infiltrar sistemas electorales.

Yhonay Díaz

noviembre 09 de 2026
01:42 p. m.
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Las autoridades detuvieron este fin de semana a Carlos Andrés Oyola, un contratista público del DNI señalado de hackear los sistemas universitarios para alterar sus propias calificaciones para posteriormente infiltrarse entidades del Estado con fines electorales, indican las investigaciones.

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La Fiscalía capturó a Oyola por presuntamente modificar las notas de su posgrado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Lo que resulta aún más llamativo es que después de estos hechos terminó trabajando en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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De acuerdo con la investigación que avanza en su contra, Carlos Andrés Oyola habría alterado sus calificaciones para cumplir con los requisitos necesarios e ingresar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó evidencias de las irregularidades académicas; así lo mencionó la fiscal del caso:

No se puede entender el hecho que él saque cero en todas las notas y luego saque cuatro.

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Lo que habría detrás de los hackeos de Carlos Oyola

Según la investigación, Oyola habría sido reclutado para acceder a bases de datos de entidades públicas y, presuntamente, intervenir información electoral durante las elecciones presidenciales.

La investigación sugiere que el objetivo final habría sido manipular sistemas electorales*para dirigir la victoria del candidato Iván Cepeda. Sin embargo, esta información está siendo verificada por las autoridades.

Las autoridades investigan si Oyola actuó solo o formó parte de una red más amplia dedicada a la infiltración de instituciones públicas.

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