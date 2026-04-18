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Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella deciden medirse en debate

Los candidatos presidenciales están dispuestos a debatir sus ideas de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella deciden medirse en debate

Noticias RCN

abril 18 de 2026
07:55 p. m.
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Este sábado 18 de abril los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella anunciaron que se enfrentarán en un debate para exponer sus ideas a los colombianos de cara a las elecciones del 31 de mayo.

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El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en un comunicado publicado en su cuenta de X 'retó' a los aspirantes a la Presidencia por la derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a tener un debate democrático entre sus visiones de país, modelos de desarrollo y equidad social.

"Llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado de calumniar, insultar y agredir, a debatir a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado sobre ideas y propuestas".

Agregó que el debate debe ser concertado y pactado en las modalidades, condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario. Dijo que designará un equipo que acordará las condiciones básicas por parte de su campaña.

Estoy lista para un debate real: Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a Cepeda. Dijo que lo ha retado varias veces a debatir de frente y está lista para un debate real y propuso que fuera esta semana.

"Los colombianos merecen ver la diferencia entre quien defiende seguridad, propiedad privada y progreso real, y quien solo ofrece más de lo mismo que nos ha hecho más pobres y más inseguros. Yo no le tengo miedo a ningún debate. ¿Y usted, senador? Que sea ya".

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Mencionó que debe ser con un moderador neutral y en un canal abierto, además propuso que se hablara del fracaso total de la 'paz total', la crisis de seguridad, la destrucción del sistema de salud y pensiones.

Yo estoy listo, vamos a debatir: Abelardo de la Espriella

El candidato Abelardo de la Espriella también en su cuenta de X afirmó que está listo para un debate e invitó a los medios de comunicación a organizar lo que sea necesario.

"Ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente".

 

 

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