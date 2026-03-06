Mientras la campaña de Cepeda toma distancia del Gobierno, De La Espriella tendría acercamientos con Álvaro Uribe

En El Termómetro Político de Noticias RCN se conocieron varias jugadas por parte de las campañas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella pensando en la segunda vuelta presidencial, tras las reñidas elecciones del pasado 31 de mayo.

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¿Qué ha pasado en el bando de Iván Cepeda?

Siguen los cuestionamientos por los comportamientos del presidente Gustavo Petro, quien ya habría cruzado la línea alrededor de una posible participación en política. En una de esas, mencionó la posibilidad de ponerse al frente de la campaña del senador del Pacto Histórico.

Además, se conoció que el presidente citó a Iván Cepeda en la Casa de Nariño ante la sorpresa de los resultados, pues estaba confiado de que se podría ganar en primera vuelta. Fue tras ese encuentro que trinó la cuestionada idea.

Sin embargo, desde el interior de la campaña estarían tomando distancia del jefe de Estado y aseguran que la postura de no reconocer los resultados sería una pésima estrategia, lo cual dificultaría la posibilidad de sumar apoyos de centro como Claudia López y Juan Daniel Oviedo.

Finalmente, en cuanto a los rumores sobre la posible adhesión del ministro del Interior, Armando Benedetti, a la campaña de Cepeda, el mismo excongresista desmintió la posibilidad de renunciar al Gobierno Petro.

Abelardo De La Espriella y los acercamientos con Álvaro Uribe

Mientras tanto en el lado del ganador de la primera vuelta, están seguros de que el distanciamiento de los partidos políticos tradicionales fue una buena elección y por lo tanto, seguirán tomando ese camino. De hecho, el mismo De La Espriella rechazó públicamente el apoyo de los directivos del Partido Liberal.

Sin embargo, personas que acompañaban a Álvaro Uribe en su casa mientras se conocían los resultados del pasado domingo confirmaron que el abogado llamó al expresidente, una llamada que no fue contestada, pues tomaron la decisión de esperar el pronunciamiento oficial de Paloma Valencia.

En las últimas horas, desde la propia campaña de De La Espriella negaron información sobre una posible reunión, pero los lazos de comunicación se mantienen. En persona no han hablado, por el momento.