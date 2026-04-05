Revelan detalles inéditos de la tragedia en Monster Truck: ¿Quién es la mujer que atropelló al público?

Un evento de entretenimiento familiar se convirtió en tragedia el domingo 3 de mayo en el boulevard Rosé de Popayán, cuando el Monster Truck bautizado como ‘La Dragona’ perdió el control y arrolló a un importante grupo de asistentes.

La violenta embestida dejó tres personas fallecidas, más de 50 heridos, 16 hospitalizados, entre ellas cinco niños en estado crítico.

Helen Mariana Velarde, de 10 años, Luna Saray Toro, de 12 años, y María Camila Fierro, de 28 años, son las víctimas mortales del accidente ocurrido durante la exhibición de vehículos Monster Trucks en Boyacá.

Detalles inéditos de cómo fue la tragedia del Monster Truck en Popayán

De acuerdo con testigos de la tragedia, el vehículo perdió el control en cuestión de segundos.

"El carro en vez de frenar aceleró más, es un lugar muy reducido y ya sabíamos lo que podía pasar", relató Camila Cruz, quien estaba con su hijo de tres años.

Nosotros vimos que el carro medio hizo esto y dijimos, no, ese carro se nos vino encima, Dios mío.

El Monster Truck arrasó con todo a su paso y se estrelló violentamente contra un poste de energía que explotó sobre los asistentes.

Lo peor era que no podíamos salir del lugar porque no había puertas, o sea, estaba todo cerrado con las vallas de seguridad.

Lady Casas describió el momento de pánico que vivió junto a su hijo: "El tumulto de gente tan horrible, yo no podía pararme, entonces yo apreté a mi hijo, me aferré contra el piso y yo dije ya, aquí me morí".

El último parte médico del Hospital Universitario San José de Popayán, 16 pacientes permanecen hospitalizados.

De los 16 pacientes, cinco son niños, los cuales se encuentran en estado crítico. De los 11 adultos, cinco se encuentran en cuidados intensivos y seis se encuentran en observación.

¿Quién es la mujer que causó la tragedia del Monster Truck en Popayán?

La conductora del vehículo fue identificada como Sonia Segura, de 54 años, con más de una década de trayectoria en el sector automotor, fue dada de alta por el equipo médico.

El secretario de gobierno de Popayán, Reynel Polanía, confirmó que "la señora Sonia no realizó lesiones de gravedad. Ella presentaba una situación más de estrés, de ansiedad, pero físicamente no presentaba lesiones por considerar".

Hasta el momento, se desconoce su paradero y no está vinculada en ningún proceso judicial.

La Alcaldía de Popayán sostiene que los organizadores recibieron el visto bueno de la unidad de gestión de riesgos. "La Oficina de Gestión del Riesgo de la administración municipal realiza una visita sobre el terreno, evalúa todos esos aspectos de tal manera que pueda conceptuar la viabilidad o no del evento", señaló el secretario de Gobierno.

Colombian Monster Truck, organizadora del evento aseguraba en su publicidad contar con "todos los protocolos de seguridad en Colombia", aunque los videos del incidente muestran al público muy cerca de los vehículos. La empresa había realizado eventos similares en Bogotá, Villavicencio y Valledupar.