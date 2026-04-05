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Gasolina y ACPM subieron en Colombia: así quedan los precios por ciudad

El incremento de gasolina y diésel redefine el costo del galón en las principales ciudades: amento responde a presiones internacionales y fiscales.

ACPM Gasolina precios
FOTO: Freepik

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
08:59 p. m.
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El precio de la gasolina y el ACPM en Colombia aumentó desde el lunes 4 de mayo, tras un nuevo ajuste del Gobierno Nacional. La medida establece un incremento de $400 por galón en la gasolina corriente y un aumento promedio de $101 en el diésel (ACPM).

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Con este ajuste, el precio promedio nacional de la gasolina pasó de $15.551 a $15.848, mientras que el ACPM subió de $11.181 a $11.282. Este comportamiento confirma una tendencia al alza en los combustibles, impulsada por factores externos y decisiones orientadas a la sostenibilidad fiscal.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina en Colombia tras el aumento?

Los precios de la gasolina varían según la ciudad, con diferencias marcadas entre regiones. Villavicencio registra el valor más alto, mientras que Pasto y Cúcuta mantienen los precios más bajos entre las principales capitales.

Tarifas vigentes de gasolina por ciudad:

  • Bogotá: $16.291
  • Medellín: $16.211
  • Cali: $16.300
  • Barranquilla: $15.924
  • Cartagena: $15.881
  • Montería: $16.131
  • Bucaramanga: $16.049
  • Villavicencio: $16.391
  • Pereira: $16.236
  • Manizales: $16.264
  • Ibagué: $16.205
  • Pasto: $13.887
  • Cúcuta: $14.252

¿Cuáles son los precios del ACPM en Colombia por ciudades?

El ACPM también presenta diferencias por ciudad, aunque el incremento aplicado fue de $101 en promedio a nivel nacional. Cúcuta registra el precio más bajo del diésel, mientras que otras ciudades presentan valores superiores.

Precios del ACPM por ciudad:

  • Bogotá: $11.576
  • Medellín: $11.601
  • Cali: $11.724
  • Barranquilla: $11.251
  • Cartagena: $11.216
  • Montería: $11.466
  • Bucaramanga: $11.325
  • Villavicencio: $11.676
  • Pereira: $11.663
  • Manizales: $11.649
  • Ibagué: $11.567
  • Pasto: $10.496
  • Cúcuta: $9.453

¿Por qué subieron la gasolina y el ACPM en Colombia?

El Ministerio de Hacienda explicó que la decisión busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El ministro Germán Ávila afirmó que los incrementos son necesarios para evitar desequilibrios fiscales.

En el contexto internacional, la volatilidad del petróleo y la crisis en Medio Oriente han presionado al alza los precios. En ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los costos del combustible podrían bajar rápidamente si se resuelve el conflicto con Irán.

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