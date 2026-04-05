Gasolina y ACPM subieron en Colombia: así quedan los precios por ciudad

El precio de la gasolina y el ACPM en Colombia aumentó desde el lunes 4 de mayo, tras un nuevo ajuste del Gobierno Nacional. La medida establece un incremento de $400 por galón en la gasolina corriente y un aumento promedio de $101 en el diésel (ACPM).

Con este ajuste, el precio promedio nacional de la gasolina pasó de $15.551 a $15.848, mientras que el ACPM subió de $11.181 a $11.282. Este comportamiento confirma una tendencia al alza en los combustibles, impulsada por factores externos y decisiones orientadas a la sostenibilidad fiscal.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina en Colombia tras el aumento?

Los precios de la gasolina varían según la ciudad, con diferencias marcadas entre regiones. Villavicencio registra el valor más alto, mientras que Pasto y Cúcuta mantienen los precios más bajos entre las principales capitales.

Tarifas vigentes de gasolina por ciudad:

Bogotá: $16.291

Medellín: $16.211

Cali: $16.300

Barranquilla: $15.924

Cartagena: $15.881

Montería: $16.131

Bucaramanga: $16.049

Villavicencio: $16.391

Pereira: $16.236

Manizales: $16.264

Ibagué: $16.205

Pasto: $13.887

Cúcuta: $14.252

¿Cuáles son los precios del ACPM en Colombia por ciudades?

El ACPM también presenta diferencias por ciudad, aunque el incremento aplicado fue de $101 en promedio a nivel nacional. Cúcuta registra el precio más bajo del diésel, mientras que otras ciudades presentan valores superiores.

Precios del ACPM por ciudad:

Bogotá: $11.576

Medellín: $11.601

Cali: $11.724

Barranquilla: $11.251

Cartagena: $11.216

Montería: $11.466

Bucaramanga: $11.325

Villavicencio: $11.676

Pereira: $11.663

Manizales: $11.649

Ibagué: $11.567

Pasto: $10.496

Cúcuta: $9.453

¿Por qué subieron la gasolina y el ACPM en Colombia?

El Ministerio de Hacienda explicó que la decisión busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El ministro Germán Ávila afirmó que los incrementos son necesarios para evitar desequilibrios fiscales.

En el contexto internacional, la volatilidad del petróleo y la crisis en Medio Oriente han presionado al alza los precios. En ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los costos del combustible podrían bajar rápidamente si se resuelve el conflicto con Irán.