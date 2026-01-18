¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados
Esta es la intención de voto de los colombianos ante los posibles escenarios para una segunda vuelta presidencial en 2026.
En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 se plantearon a los encuestados posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.
Esta es la intención de voto de los colombianos a la pregunta, En cada cado, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.
A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
- Iván Cepeda 40%
- Abelardo de la Espriella 32%
- Votaría en blanco 11%
- No votaría 10%
- NS/NC 7%
B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo
- Iván Cepeda 40%
- Sergio Fajardo 25%
- Votaría en blanco 12%
- No votaría 15%
- NS/NC 8%
C. Paloma Valencia e Iván Cepeda
- Iván Cepeda 43%
- Paloma Valencia 20%
- Votaría en blanco 14%
- No votaría 15%
- NS/NC 8%
D. Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón
- Iván Cepeda 43%
- Juan Carlos Pinzón 17%
- Votaría en blanco 14%
- No votaría 16%
- NS/NC 9%
E. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo
- Abelardo de la Espriella 32%
- Sergio Fajardo 19%
- Votaría en blanco 21%
- No votaría 19%
- NS/NC 9%
F. Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo
- Juan Carlos Pinzón 10%
- Sergio Fajardo 29%
- Votaría en blanco 27%
- No votaría 24%
- NS/NC 9%
G. Paloma Valencia y Sergio Fajardo
- Paloma Valencia 17%
- Sergio Fajardo 28%
- Votaría en blanco 25%
- No votaría 22%
- NS/NC 8%