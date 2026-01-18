CANAL RCN
Colombia

¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados

Esta es la intención de voto de los colombianos ante los posibles escenarios para una segunda vuelta presidencial en 2026.

¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados
Foto: Facebook oficial de los candidatos

Noticias RCN

enero 18 de 2026
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 se plantearon a los encuestados posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026
RELACIONADO

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026

Esta es la intención de voto de los colombianos a la pregunta, En cada cado, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.

A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

  • Iván Cepeda 40%
  • Abelardo de la Espriella 32%
  • Votaría en blanco 11%
  • No votaría 10%
  • NS/NC 7%
La Gran Encuesta: escenario Cepeda- De la Espriella

B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo

  • Iván Cepeda 40%
  • Sergio Fajardo 25%
  • Votaría en blanco 12%
  • No votaría 15%
  • NS/NC 8%
¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados
RELACIONADO

¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados

La Gran Encuesta: Escenario Cepeda- Fajardo

C. Paloma Valencia e Iván Cepeda

  • Iván Cepeda 43%
  • Paloma Valencia 20%
  • Votaría en blanco 14%
  • No votaría 15%
  • NS/NC 8%
La Gran Encuesta: escenario Cepeda - Valencia

D. Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón

  • Iván Cepeda 43%
  • Juan Carlos Pinzón 17%
  • Votaría en blanco 14%
  • No votaría 16%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: Escenario Cepeda - Pinzón

E. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

  • Abelardo de la Espriella 32%
  • Sergio Fajardo 19%
  • Votaría en blanco 21%
  • No votaría 19%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: escenario De la Espriella - Fajardo
Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia
RELACIONADO

Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia

F. Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo

  • Juan Carlos Pinzón 10%
  • Sergio Fajardo 29%
  • Votaría en blanco 27%
  • No votaría 24%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: Escenario Pinzón - Fajardo

G. Paloma Valencia y Sergio Fajardo

    • Paloma Valencia 17%
    • Sergio Fajardo 28%
    • Votaría en blanco 25%
    • No votaría 22%
    • NS/NC 8%
La Gran Encuesta: Escenario Valencia - Fajardo
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

La Gran Encuesta

Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella puntean en la Gran Encuesta. Los indecisos siguen siendo protagonistas

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía destapa la verdad sobre los 'PPP' y su conexión directa con el ELN

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

Algunas vacantes solo estarán disponibles hasta la última semana de enero.

India

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand

El miedo ha obligado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas durante la noche.

Liga BetPlay

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'

Enfermedades

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez