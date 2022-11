Los consejos de Duque a Petro para manejar el alza del dólar en Colombia

Uno de los retos más grandes que ha tenido el presidente Gustavo Petro en sus primeros meses como presidente de Colombia ha sido el aumento del precio del dólar en Colombia, el cual se ha estabilizado desde hace una semana en más de $5.000 pesos colombianos y lo que ha generado una gran incertidumbre por parte de los colombianos. Ante esta situación, el expresidente Iván Duque habló y dio algunos consejos que cree que podrían servir en este momento.

Duque habló sobre este tema en la Cumbre Mundial de Ambiente de las Naciones Unidas, en Egipto, en donde también se encuentra el presidente Gustavo Petro. El expresidente afirmó que “la clave para evitar que siga escalando el precio del dólar es mantener la inversión extranjera en Colombia. Hay que mantener la confianza en el país, seguir trayendo inversión a Colombia y que el país pueda estabilizar su moneda”, afirmó Duque.

¿Qué hace Duque en Egipto con Petro?

Iván Duque se encuentra en la COP27 como uno de los expertos invitados a varios de los eventos asociados a la Acción Climática y la Protección de la Naturaleza. Dará el discurso de cierre del evento de la Gran Coalición Global por la Conservación conocida como el 30X30 y será el encargado de presentar el Reporte de la Creación del Mercado de Carbono para África que ha venido asesorando.

A este evento asisten la mayoría de los líderes políticos del mundo, entre ellos el presidente de Colombia Gustavo Petro. Duque también aprovechará para presentar su libro The Road to Zero.

El precio del dólar en los gobiernos de Colombia

Tomando como referencia el precio del dólar desde 1994, en la presidencia de Ernesto Samper, la moneda tuvo un pico de $1.700, sin embargo, cuando comenzó su gobierno el valor era de $811. Andrés Pastrana, presidente de 1998 a 2022, el pico fue de $2.400. El presidente Uribe, en su doble periodo de 2002 a 2010, vio el pico en $2.864, sin embargo, cuando entregó el poder, el precio bajó a $1.700.

Juan Manuel Santos recibió el dólar en los $1.700 y en sus primeros cuatro años se vio una moneda estable, pues varió entre $1.700 y $1.900. No obstante, en el segundo periodo de Santos, el dólar llegó a los $3.500 promedio.

Iván Duque, por su parte, recibió en promedio $3.700 y en su gobierno el precio se disparó a máximos históricos, hasta los $4.348, justo en los días en los que Gustavo Petro ya era presidente electo.

El dólar en el gobierno Petro

Cuando Gustavo Petro asumió el poder, el pasado 7 de agosto de 2022, el dólar en Colombia se encontraba en 4.337 pesos. Ahora, casi 100 días después, el dólar se encuentra en $5.061 y su pico más alto fue de $5.177.