Iván Márquez fue revocado como miembro de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia

El Gobierno Nacional revocó la designación de Iván Márquez como miembro representante de la Mesa de Negociaciones de Paz con la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc liderada por él.

Según la Resolución Ejecutiva de Presidencia, “el Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia señaló que, momentos antes de iniciar la reunión prevista el día 16 de noviembre de 2024 en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, se informó que los países garantes y entidades acompañantes recibieron una comunicación anticipada presuntamente enviada por el señor Iván Márquez”.

El documento revela que Márquez habría manifestado “por anticipado su rechazo a la reunión y a las actividades que de allí se deriven” y que habría informado a los miembros representantes reconocidos del presidente Gustavo Petro, mediante la Resolución 065 de 2024, en la que “solicitaron ‘continuar con los diálogos permanentes e ininterrumpidos desde los territorios para alcanzar la Paz’”.

Suspenden operaciones militares contra disidencia de la Segunda Marquetalia

En paralelo, el Gobierno Nacional también emitió a través del decreto 1052 del 7 de octubre la suspensión de las operaciones militares contra el grupo autodenominado Nacional Ejército Bolivariano- CNEB, disidencia de la Segunda Marquetalia, con el propósito de que el grupo armado entregue material de guerra.

El decreto activó medidas especiales en zonas específicas del sur del país. Desde las 00:00 horas del 9 de octubre hasta las 24:00 del 14 de octubre de 2025, se aplicarán restricciones en el cuadrante correspondiente al punto A, ubicado en el departamento de Putumayo, según lo estipulado en el anexo reservado del decreto vigente.

Por su parte, en Nariño se establecieron controles en dos sectores. El primero, identificado como punto B, estará bajo medidas especiales desde las 00:00 horas del próximo 19 de octubre hasta las 24:00 del mismo día.

El segundo, correspondiente al punto C, tendrá restricciones desde las 00:00 horas del 29 de octubre hasta las 24:00 del 3 de noviembre de 2025. Ambos cuadrantes están definidos en el anexo reservado del decreto, en el que se detallan las acciones a implementar en cada zona.

Por su parte, el Decreto 1053 asigna responsabilidades a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que deberá entregar material de guerra al Gobierno Nacional.