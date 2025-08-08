Ballenas jorobadas estarían interrumpiendo la cacearía de orcas para salvar a otros animales

Que las ballenas jorobadas son los superhéroes del mar es una teoría que estaría cobrando fuerza entre los investigadores de la National Geographic, luego de que registraran encuentros entre este mamífero gigante y grupos de orcas que acechaban a otros animales.

Bertie Gregopry, del programa ‘Animals Up Close’, fue testigo de una escena en la que ballenas jorobadas aparecieron en medio de la cacería e intervinieron en favor de una foca de Weddel que las orcas tenían en la mira.

Ocurrió en el pasaje de Drake, en donde un grupo de orcas conocido como el B1, destroza las plataformas de hielo en las que sus presas intentan resguardarse.

¿En qué cambió la cacería de las orcas bajo supervisión de las ballenas?

Con un dron, Gregory observó como las orcas fueron desintegrando el trozo de hielo desde abajo, pero cuando intentaban darse un festín con la foca, apareció una dupla de gigantes marinos:

“De repente, aparecen dos ballenas jorobadas y emiten un sonido de trompeta tan fuerte que reverbera en el casco del barco, como el barrito de un elefante”.

Nadaron contra las orcas y, aunque no lograron rescatar a la foca, se acercaron como pocas veces a los miembros del D1, que representan un peligro para sus crías.

Lo que, de acuerdo con Leigh Hickmott, que colabora con Gregory en sus estudios sobre ballenas: “Muestra signos muy claros de altruismo".

Los encuentros entre orcas y ballenas jorobadas son cada vez más comunes:

Los encuentros entre orcas y jorobadas suelen limitarse a los lugares de caza en los que las ballenas encuentran enjambres o nubes de krill para alimentarse.

En casos de este tipo es normal que las jorobadas abofeteen a las orcas, porque, según Hickmott, “es mejor saber dónde está un depredador y hacerle saber que lo sabes, para que no te sorprenda a ti ni a tus parientes”.

Pero encuentros en los que parecen salvar a sus víctimas o, al menos, evitar que se den un festín, son cada vez más comunes, como el registrado en 2012 por la bióloga Alisa Schulman-Janiger, cuando ballenas jorobadas prosiguieron durante siete horas a un grupo de orcas que estaba de cacería: "Tenían algo que decir sobre lo que estaba pasando. No estaban contentos" y las orcas parecían saberlo cuando capturaron su presa y estuvieron paseándose con ella, antes de devorarla: "Era casi como si estuviera haciendo un alarde", comentó.