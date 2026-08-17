Ministro Jaime Andrés Beltrán rompe el silencio y aclara la controversia por viaje a Santa Marta

En las últimas horas, se dio una controversia relacionada con Jaime Andrés Beltrán, el ministro de Vivienda.

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Desde el lunes 10 de agosto, las autoridades han centrado sus esfuerzos en atender la emergencia producto del terremoto de magnitud 7.4, el cual ha dejado afectaciones en cinco ciudades principalmente: Cali, Quibdó, Armenia, Manizales y Pereira.

Las fotos que dejaron en la controversia al ministro

La tragedia se dio en el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo que los ministerios se han enfocado en anunciar programas para ayudar a los damnificados y familias que lo perdieron todo.

No obstante, a través de redes sociales, el periodista y director de Desigual, Alejandro Villanueva, dio a conocer unas polémicas fotos del ministro Beltrán, quien se encontraba en una playa en Santa Marta.

Las reacciones no se hicieron esperar y en el Congreso hubo varios parlamentarios que cuestionaron esto, teniendo en cuenta la gravedad de la contingencia que afronta el país.

“Si en este momento la prioridad de Jaime Andrés Beltrán es irse de vacaciones, destitúyalo presidente Abelardo de la Espriella”, este fue el mensaje de la senadora Jennifer Pedraza.

¿Qué respondió?

La Cámara de Representantes lo citó para el martes 18 de agosto a la plenaria para que entregue un balance de la labor que desde su cartera se ha impulsado.

Este lunes 17 de agosto, Beltrán se pronunció mediante un video. Por un lado, aseguró que no dejó abandonada a la tragedia, sino que ha recorrido las regiones afectadas para poner en marcha un plan de tres fases para viviendas.

“Detrás del ministro, hay un padre, esposo e hijo. De nada vale construir grandes cosas en el país si destruimos lo más importante: la familia. Lo más importante es construir hogares”, afirmó al indicar que el viaje correspondió a estar cerca de sus seres queridos.