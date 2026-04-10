Dan a conocer la lista de apellidos más comunes en Colombia: revise si está el suyo

La identidad de los colombianos está profundamente marcada por su historia, herencia colonial y la mezcla cultural. Saber cuáles son las raíces que predominan en el país genera gran interés digital.

Con base en los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, te presentamos el análisis detallado sobre los apellidos más comunes en Colombia, su origen y cuántas personas los portan.

Ranking oficial: Los apellidos más frecuentes en Colombia

Los registros civiles del país demuestran que la herencia patronímica de origen español lidera ampliamente las bases de datos nacionales. Si te has preguntado si el tuyo hace parte de la lista, aquí está el consolidado con las cifras más recientes:

Rodríguez: Encabeza la lista general con más de 903.000 personas. Su origen es germánico (derivado de Rodrigo) y significa "famoso por su gloria".

Martínez: Ocupa el segundo lugar registrando a más de 691.000 ciudadanos. Proviene del nombre Martín (vinculado al dios romano Marte).

García: Con más de 641.000 portadores, este apellido de raíces vascas o prerromanas se mantiene firmemente en el podio nacional.

Gómez: Presente en más de 637.000 registros, arraigado fuertemente desde la época de la colonia.

López: Supera las 635.000 personas, destacándose por su alta frecuencia tanto en la zona Andina como en las regiones costeras.

González: Cerca de 591.000 colombianos llevan este apellido de estirpe germánica cuyo significado histórico se traduce como "preparado para la batalla".

Hernández: Cierra los primeros lugares con más de 576.000 registros, derivado directamente de la variante histórica de Fernando.

Más allá del consolidado nacional, la demografía colombiana cambia notablemente según el departamento. Mientras que en los centros urbanos dominan los grandes Santanderes, Antioquia y Cundinamarca con los bloques tradicionales, las regiones conservan linajes autóctonos muy marcados:

En el departamento del Chocó, el apellido Mosquera lidera las estadísticas locales.

En el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) junto a departamentos como Nariño y Putumayo, predominan los López.

El Valle del Cauca destaca tradicionalmente por la alta densidad del apellido Valencia.

En el Cauca, el apellido Muñoz encabeza los registros departamentales.

Debido al proceso de colonización e imposición del sistema de registro civil parroquial y estatal en los siglos XIX y XX, el formato patronímico español (añadir sufijos como -ez que significan "hijo de") se masificó en todo el territorio nacional.