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Atento: se reportó otro fuerte temblor cerca de Colombia hoy 4 de octubre de 2026

El movimiento telúrico se percibió sobre las 9:06 de la mañana. Descubra aquí los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 04 de 2026
10:15 a. m.
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A las 9:06 de la mañana de este domingo 4 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico que sobrepasó los 4.0 de magnitud.

En el informe preliminar, la entidad indicó que la magnitud habría podido alcanzar los 5.0. Sin embargo, apenas unos minutos después la recalculó y proporcionó los detalles exactos.

Temblor se sintió cerca de Colombia hoy 4 de octubre de 2026
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¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron las regiones más próximas? Descubra el reporte aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió cerca de Colombia hoy 4 de octubre de 2026

  • 9:06 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 305 kilómetros de Tonosí (Panamá), a 310 de Mariato (Panamá) y a 327 de Las Minas (Panamá).

¿Cuáles son los últimos temblores que se han sentido en Colombia hoy 4 de octubre de 2026?

Desde las 6:00 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano ha identificado al menos seis temblores en el país.

Los detalles completos son los siguientes:

6:08 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 26 de Roncesvalles (Tolima) y a 28 de San Antonio (Tolima).

6:59 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 16 de Ataco (Tolima) y a 20 de Coyaima (Tolima).

7:06 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

8:33 a.m.

Epicentro: Rioblanco, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Planadas (Tolima), a 36 de Rioblanco (Tolima) y a 42 de Miranda (Cauca).

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  • 8:40 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 9:15 a.m.

Epicentro: El Bagre, Antioquia.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 22 de Zaragoza (Antioquia) y a 48 de Segovia (Antioquia).

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