CANAL RCN
Colombia

Reconocido actor habló del crimen de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes: esta fue su enfurecida reacción

El actor reprochó categóricamente la violencia y se solidarizó con el dolor de la familia de Jaime Esteban Moreno.

Foto: emisión de Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
05:35 p. m.
El pasado 31 de octubre, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, fue violentamente agredido tras salir de la discoteca Before Club, situada en Bogotá, exactamente en la Avenida Caracas con 63.

Este joven abandonó el establecimiento en horas de la madrugada y fue interceptado a las pocas cuadras por dos hombres, que estaban acompañados de dos mujeres, y también habían ingresado a la fiesta.

Además, según el testimonio de Juan David Cárdenas, el amigo que estaba junto a Jaime Esteban Moreno, los dos hombres lo agredieron, mientras que una de las mujeres se quedó callada y la otra incitó a que lo siguieran golpeando.

Uno de los agresores, que se encuentra retenido en estos momentos, fue identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, mientras que el otro como Ricardo González, pero las autoridades aún no han hallado su paradero.

La causa exacta de la muerte de Jaime Esteban Moreno fue un trauma craneoencefálico debido a que, a pesar de que fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, no logró volver en sí tras los esfuerzos médicos.

Y, a raíz de ese trágico e indignante desenlace, Lincoln Palomeque, el reconocido actor colombiano que ha participado en producciones como 'Francisco el matemático', 'Café con aroma de mujer' y 'La mariposa', se pronunció y reaccionó con furia.

¿Qué fue lo que dijo el artista?

Esta fue la furiosa reacción de Lincoln Palomeque, el reconocido actor colombiano, tras el crimen de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes

Apenas comenzó a conocerse cómo fue que Jaime Esteban Moreno fue agredido tras salir de la fiesta de Halloween a la que asistió, el actor reprochó categóricamente la violencia.

"Podría ser cualquier persona, qué m**** la violencia. Una familia sufre por un par de manes que se las dieron de muy bravos. Qué horror", fueron sus palabras exactas.

¿De qué delito se le acusa a Juan Carlos Suárez Ortiz, el capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno?

La Fiscalía ha imputado a Juan Carlos Suárez Ortiz, el hombre capturado en flagrancia, por el delito de homicidio agravado.

Uno de los principales argumentos de las autoridades es que agredió brutalmente a Jaime Esteban Moreno cuando ya estaba completamente afectado en el suelo.

 

