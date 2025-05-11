CANAL RCN
La última foto de Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado durante Halloween: nuevos detalles del caso

Siguen las investigaciones para esclarecer el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de Los Andes que tenía 20 años.

noviembre 05 de 2025
07:11 p. m.
La noche de Halloween quedó marcada por el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de Los Andes. Luego de salir de un bar llamado Before Club en Bogotá, fue víctima de una golpiza.

¿Qué ocurrió en el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno? Testigos contaron cómo fue la fiesta
A medida que pasan los días, se han conocido más detalles. Noticias RCN conoció todo el expediente que tiene la Fiscalía, en el que reposan las pruebas y los detalles más reveladores e importantes.

Entre los documentos hay una fotografía que será contundente en la investigación: la última imagen de Moreno antes de ser asesinado. Fue captada por las cámaras de seguridad minutos antes de que saliera del bar.

La riña no se dio adentro del recinto. Las pesquisas han podido concluir que el hecho en cuestión fue a varios metros a las afueras. Quedan dudas en saber qué motivo a los atacantes para emprender tal golpiza.

Los cuatro testigos, estudiantes también de Los Andes, fueron tenidos en cuenta para la Fiscalía. Estas personas señalaron a Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por el caso, como el responsable. Las cámaras respaldan esta información.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

