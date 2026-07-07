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Máximos responsables de las extintas Farc y Fuerzas Militares cumplirán sentencias proferidas por la JEP

Las decisiones judiciales cobijan a siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP y a 12 exmilitares del Batallón La Popa.

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julio 07 de 2026
01:06 p. m.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que, a partir del 15 de agosto, los 19 máximos responsables de las extintas Farc-EP y de la fuerza pública comenzarán a ejecutar las primeras sanciones propias impuestas en cumplimiento de las sentencias en firme.

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Estas medidas buscan restablecer los derechos de las víctimas y avanzar en la reparación de comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.

Exsecretariado de las extintas Farc y Batallón La Popa, los primeros sancionados

Las decisiones judiciales cobijan a siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, responsables de secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa, condenados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe.

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Las sentencias establecen restricciones efectivas de derechos y libertades, además de acciones restaurativas como obras de infraestructura, proyectos productivos, desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y fortalecimiento comunitario.

Recursos y verificación internacional

El Gobierno Nacional destinó una asignación inicial de $50.000 millones para poner en marcha las sanciones, aunque su ejecución integral dependerá de la garantía de recursos en futuras vigencias fiscales.

La Sección con Reconocimiento de Verdad de la JEP será la encargada de verificar de manera permanente el cumplimiento, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva, el acompañamiento del Ministerio Público y un componente internacional liderado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

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